Депутати Деркач та Козак втратять мандат: Рада зареєструвала законопроєкт

Питання про звільнення нардепів не потребують якоїсь додаткової процедури

Верховна Рада на своєму найближчому планерному засіданні розгляне дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача та Тараса Козака. Відповідні проєкти постанов про позбавлення народних депутатів мандатів зареєстровані на сайті Ради.

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Також інформацію підтвердив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону. «Я думаю, що як тільки буде найближчі планерне засідання, ми відразу його (це питання - ред.) розглянемо. Ці питання не потребують додатково залучення у порядок денний чи якоїсь додаткової процедури. Стандартно регламентний комітет розгляне послання, яке голова Верховної Ради вже спрямував у цей комітет», – сказав Корнієнко.

Також повідомлялося, що Рада нарешті добралася до мандатів Медведчука та Кузьміна.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. низка народних депутатів 11 січня зареєстрували у парламенті проєкт постанови про відкликання з керівних посад у комітетах Верховної Ради народних депутатів України, які входили до фракції забороненої судом політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

Також повідомлялося, що нардепа Деркача Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував. Він перебуває у міжнародному розшуку