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Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Житлова субсидія: які зміни чекають у лютому
Українці особисто сплачуватимуть за користування житлово-комунальними послугами безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям
фото з відкритих джерел

Відтепер отримувачі державної допомоги самостійно сплачуватимуть комунальні

Громадяни, які отримують житлову субсидію, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам. Про це розповіла «Суспільному» заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області Світлана Антонюк.

Раніше пільгову оплату за водо-, теплокористування, електроенергію та інші житлово-комунальні послуги розподіляли відділення Ощадбанку та Укрпошти.

Із 1 лютого Ощадбанк не буде самостійно перераховувати гроші на надавачів комунальних послуг. Це означає, що українці самі повинні будуть зняти ці кошти та самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям. Проте пенсіонери зможуть і надалі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

«Скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами. Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей», – пояснила представниця пенсійного фонду.

Людям, які отримували житлову субсидію і не мають підстав змінювати її розмір, не треба нікуди приходити. А пенсіонери і далі, за бажанням, отримуватимуть субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

«Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти», – сказала Антонюк.

Для цього потрібно прийти у відділення Укрпошти і визначитися:

  • або відкрити рахунок у банківській установі, і ці гроші будуть надходити туди;
  • або продовжувати отримувати житлові субсидії у відділеннях Укрпошти.

«Доставка цих грошей додому, як було раніше, скасовується. Пенсіонерам ці гроші доставлятимуть додому разом із пенсією», – резюмувала жінка.

Нагадаємо, житлова субсидія дає змогу українцям заощадити кошти. Подати заяву на оформлення допомоги можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України – оформлення субсидії: як подати заяву онлайн.

Раніше повідомлялося, що занижені комунальні тарифи руйнують комунальні господарства міст – підвищення плати за комуналку неминуче: основні причини.

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Теги: субсидія

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