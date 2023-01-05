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Призначення субсидії: в уряді пояснили, за який період враховуються доходи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Призначення субсидії: в уряді пояснили, за який період враховуються доходи
Субсидія призначається громадянам із низькими доходами
фото з відкритих джерел

Уряд враховує доходи за різні квартали у разі призначення субсидії з початку опалювального та неопалювального сезону

Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення, за який період враховуються доходи при призначенні житлової субсидії. Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються доходи осіб за такі періоди:

  • за III-IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);
  • за I-II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);
  • за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

«Тобто у разі звернення за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2023 року враховуються доходи осіб за ІІ і ІІІ квартали 2022 року, а дохід у вигляді пенсії враховується за листопад 2022 року», – підсумувало Мінсоцполітики.

Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану уряд у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

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Теги: субсидія Кабмін пенсія Міністерство соціальної політики

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