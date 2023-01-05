Призначення субсидії: в уряді пояснили, за який період враховуються доходи

Уряд враховує доходи за різні квартали у разі призначення субсидії з початку опалювального та неопалювального сезону

Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення, за який період враховуються доходи при призначенні житлової субсидії. Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

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Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються доходи осіб за такі періоди:

за III-IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за I-II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

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У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

«Тобто у разі звернення за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2023 року враховуються доходи осіб за ІІ і ІІІ квартали 2022 року, а дохід у вигляді пенсії враховується за листопад 2022 року», – підсумувало Мінсоцполітики.

Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану уряд у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.