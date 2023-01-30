Оформлення субсидії: як подати заяву онлайн
Подати заяву онлайн можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України
Для оформлення житлової субсидії громадяни можуть подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати онлайн. Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Подати заяву онлайн можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для авторизації необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Алгоритм дій наступний:
- заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/);
- авторизуємось для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП – вказуємо назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, обираємо файл ключа та вводимо особистий пароль;
- в особистому кабінеті обираємо розділ «Комунікації з ПФУ» й натискаємо на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
- перед формуванням заяви готуємо скановані копії документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку «Продовжити»;
- обираємо пункт «Заява про призначення та надання житлової субсидії»;
- заповнюємо відповідні поля онлайн-форми;
- додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку «Додати файл»;
- натискаємо кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, можна переходити до фінального кроку;
- накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до Пенсійного фонду України.
За ходом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення» – «Статус звернення».
Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану уряд у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.
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