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Оформлення субсидії: як подати заяву онлайн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оформлення субсидії: як подати заяву онлайн
Житлова субсидія дає змогу українцям заощадити кошти
фото з відкритих джерел

Подати заяву онлайн можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

Для оформлення житлової субсидії громадяни можуть подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати онлайн. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Подати заяву онлайн можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для авторизації необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Алгоритм дій наступний:

  • заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/);
  • авторизуємось для входу в особистий кабінет за допомогою КЕП – вказуємо назву Акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, обираємо файл ключа та вводимо особистий пароль;
  • в особистому кабінеті обираємо розділ «Комунікації з ПФУ» й натискаємо на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу»;
  • перед формуванням заяви готуємо скановані копії документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку «Продовжити»;
  • обираємо пункт «Заява про призначення та надання житлової субсидії»;
  • заповнюємо відповідні поля онлайн-форми;
  • додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку «Додати файл»;
  • натискаємо кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, можна переходити до фінального кроку;
  • накладаємо цифровий підпис та надсилаємо документи до Пенсійного фонду України.

За ходом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення» – «Статус звернення».

Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану уряд у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

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Теги: Пенсійний фонд пільги субсидія

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