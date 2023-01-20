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Субсидія на понаднормову площу житла: хто може отримати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Субсидія на понаднормову площу житла: хто може отримати
Житлова субсидія допомагає українцям заощадити кошти
фото з відкритих джерел

Що потрібно зробити, щоб скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла

Житлова субсидія може призначатися на понаднормову площу житла. Це визначено законодавством.

У Пенсійному фонді України розповіли, які категорії осіб можуть отримати субсидію на понаднормову площу житла.

До таких категорій належать непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі. Серед них:

  • пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;
  • громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;
  • люди, які одержують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;
  • особи, які не досягли повноліття.

Пенсійний фонд звертає увагу: аби скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації.

«Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», – йдеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану уряд у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

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Теги: субсидія житло Пенсійний фонд пільги

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