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Українців позбавлять субсидії: названо причину

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Українців позбавлять субсидії: названо причину
Через заборгованість за комунальні послуги громадяни залишаться без субсидії
фото з відкритих джерел

У Пенсійному фонді розповіли, за що можуть позбавити субсидії

Українці в 2023 році можуть втратити житлову субсидію. Це може статися у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 грн. Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

«Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною», – підкреслила чиновниця. В цьому випадку Пенсійний фонд не призначає субсидію до того часу, поки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Такий платіж обчислюють індивідуально. Він залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

У Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій. Для цього у приклад було наведено сім’ю з чотирьох осіб (чоловік, дружина та двоє дітей).

Для розрахунку:

  • розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн;
  • чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн;
  • базовий коефіцієнт – два;
  • базова норма плати за послуги – 15;
  • прожитковий мінімум з 01.01.2023 року – 2589 грн.
Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій
Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій
фото: Мінсоцполітики

В свою чергу, уряд запровадив критерії, за якими громадянам скасують субсидію:

  • наявність заборгованості за комунальні послуги понад 680 грн;
  • якщо площа квартири перевищує 130 кв. м чи будинок – 230 кв. м;
  • наявність автомобіля, якому менше 5 років, або наявність у сім'ї двох авто, яким більше 15 років;
  • якщо член сім'ї не сплачує ЄСВ більше 3 місяців;
  • якщо за останні півроку член сім'ї придбав майно на понад 50 тис. грн;
  • якщо у сім'ї хтось має депозит понад 100 тис. грн;
  • якщо в сім'ї є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;
  • працюючий член сім'ї отримує менше мінімального розміру виплат.

Нагадаємо, держава надає житлові субсидії громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу.

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Теги: субсидія комуналка Пенсійний фонд

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