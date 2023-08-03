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Терміново поверніть 6,5 тис. грн! Чому держава вимагає назад «воєнну» допомогу (документ)

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Віталій Тараненко glavcom.ua
Терміново поверніть 6,5 тис. грн! Чому держава вимагає назад «воєнну» допомогу (документ)
Держава забирає в українців допомогу у розмірі 6,5 тис. грн, видану під час війни. Стала відома причина
фото: depositphotos.com

«Листи щастя» від Мінекономіки отримали понад 450 державних органів та бюджетних установ

Міністерство економіки України направило звернення до понад 450 державних органів та бюджетних установ з проханням посприяти поверненню коштів, які незаконно отримали їхні працівники. Про це «Главкому» повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев у відповіді на запит.

Високопосадовець пояснив: йдеться про державну допомогу у рамках програми «єПідтримка». Навесні 2022 року уряд ухвалив рішення про виділення 6,5 тис. грн одноразової допомоги застрахованим особам, які втратили роботу через війну. Всього її одержало 4,75 млн українців. Загальна сума виплат становила 30,8 млрд грн.

Однак, як пояснив заступник міністра економіки, Мінфін за дорученням уряду провів верифікацію заявок громадян, які отримали 6,5 тис. грн від держави.

«За результатами проведеної верифікації встановлено одержання державної допомоги в тому числі особами, страхувальники яких є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування, що суперечить умовам Програми «єПідтримка», – повідомив Олексій Соболев.

(для перегляду – натисніть на документ)

Мінфін за дорученням уряду провів верифікацію заявок громадян, які отримали 6,5 тис. грн від держави і виявив незаконні виплати

Урядовець нагадав, що за умовами програми «єПідтримка», допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким вимогам:

  • перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням ДСНС;
  • подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;
  • не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Водночас, на думку адвоката Ростислава Кравця, у держави і державних органів відсутні підстави й можливості через суд стягнути ці виплати.

«Через суд це зробити не можна, адже пропущені терміни, і та стаття, на яку вони посилаються, не передбачає стягнення виплат. Є відповідна судова практика, і навіть Велика Палата Верховного Суду України прямо говорить, що в разі, якщо держава помилилася і особа нічого не робила для введення в оману, та стаття, на яку посилаються безпосередньо при поверненні, фактично не дає змогу державі повернути кошти назад», – наголосив юрист.

Адвокат зауважив, що все залишається в площині виключно примушування й залякування. Насамперед це стосується бюджетних установ. Саме їхні працівники і звертаються з такою проблемою. Дуже велика кількість осіб із цих державних установ були або в подальшому звільнені у зв’язку з тим, що вони перебували в зоні бойових дій, або виїхали за кордон.

Крім цього, гостро відреагували на рішення влади й соціальні мережі. Люди викладають копії «листів щастя» із закликом терміново віддати державі отриманих 6,5 тис. грн допомоги.

Люди викладають копії «листів щастя» із закликом терміново віддати державі отриманих 6,5 тис. грн допомоги
Люди викладають копії «листів щастя» із закликом терміново віддати державі отриманих 6,5 тис. грн допомоги
копія документа з соцмереж

Деякі громадяни обурюються, мовляв, чимало українців віддало отриману держдопомогу на підтримку Збройних сил. Як тепер повертати ці гроші, люди не розуміють.

Деякі громадяни обурюються, мовляв, чимало українців віддало отриману держдопомогу на підтримку Збройних сил
Деякі громадяни обурюються, мовляв, чимало українців віддало отриману держдопомогу на підтримку Збройних сил
скріншот із допису Андрія Шора

Також українці іронізують, що у майбутньому держава вимагатиме віддати їй кошти, які нині йдуть за програмою «єВідновлення» – на ремонт нерухомості, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів.

Українці іронізують, що у майбутньому держава вимагатиме віддати їй кошти за ремонти зруйнованих осель через війну
Українці іронізують, що у майбутньому держава вимагатиме віддати їй кошти за ремонти зруйнованих осель через війну
скріншот із соцмереж

Як повідомляв «Главком», Міністерство освіти також вимагає вчителів повернути 6500 грн, які були видані для підтримки після 24 лютого через «єПідтримка». Згідно з документом, МОН України наголосило на необхідності термінового повернення коштів до резервного фонду державного бюджету, що дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб'єктів сектору національної безпеки та оборони в умовах воєнного стану. Гроші треба надіслати на спеціальний рахунок Міністерства економіки.

Наразі Міносвіти підрахувало: станом на 29 червня 2023 року допомогу на суму 6,5 тис. грн не повернули 3247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти. 

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Теги: росія соцвиплати Міністерство освіти і науки війна гроші Мінекономіки Україна

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