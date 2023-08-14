Як самостійно розрахувати субсидію? Мінсоцполітики показало формулу

У Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій

Отримати житлову субсидію можуть сім’ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов'язковий платіж

В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію. Наприклад, отримати житлову субсидію можуть сім’ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов'язковий платіж.

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Так, у Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій. Для цього у приклад було наведено сім’ю з чотирьох осіб (чоловік, дружина та двоє дітей).

Для розрахунку:

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розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн;

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн;

базовий коефіцієнт – два;

базова норма плати за послуги – 15;

прожитковий мінімум з 01.01.2023 року – 2589 грн.

Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій фото: Мінсоцполітики

Нагадаємо, держава надає житлові субсидії громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплату на сім'ю, а не на особу.