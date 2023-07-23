Отримання субсидії: які документи потрібно мати у час війни

При зверненні за призначенням субсидії необхідно пред'явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України

Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація

Держава надає житлові субсидії громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), а також розповіли, які документи потрібні для оформлення житлової субсидії.

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Як зазначається, для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

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договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.

У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку ВПО.

При зверненні за призначенням субсидії необхідно пред'явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).

Для цього існує декілька способів:

особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

в онлайн-режимі – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал «Дія».

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд повідомив, що в Україні, якщо ви проживаєте у квартирі без реєстрації, житлова субсидія буде призначена тільки на підставі договору оренди житла.