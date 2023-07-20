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В Україні зріс попит на житло в кредит: названо найбільш популярні регіони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зріс попит на житло в кредит: названо найбільш популярні регіони
Найбільшу кількість іпотечних кредитів у травні банки видали у Києві та області
фото ілюстративне

Українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн

В Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою «єОселя». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про статистику за травень 2023 року. Загалом українські фінустанови видали в останній місяць весни 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн.

Порівняно з квітнем показник у шість разів перевищує дані як за кількістю, так і за обсягами. За результатами опитування банків щодо обсягів наданих населенню іпотечних кредитів, найбільшим попитом користується нерухомість на вторинному ринку.

Зазначається, що про видачу нової іпотеки у травні повідомили чотири банки, які кредитують купівлю житла здебільшого на вторинці. У травні середньозважена ефективна відсоткова ставка за іпотечними кредитами становила 8,05%, проти 14,6% – у квітні.

За регіональним розрізом найбільшу кількість іпотечних кредитів у травні банки видали у Києві та області. Українці оформили 103 договори на суму 164,4 млн грн (частка у 51% від загальної кількості).

Раніше заступниця мера Києва Віталія Кличка розказала, кому зараз дають безкоштовно житло у столиці.

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Теги: житло Україна НБУ

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