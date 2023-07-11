Великий попит серед українців: скільки коштує орендувати житло в Польщі

Біженці з України оживили польський ринок нерухомості

Через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців. Про це повідомляє Visit Ukraine.

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Ріст цін на нерухомість у Польщі останнім часом призупинився. Це пов'язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, щоб знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25%.

Біженці з України оживили ринок нерухомості в країни так, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.

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Слід зазначити, що попит на оренду житла падає влітку, а восени зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін на оренду житла у Польщі повинен відбутись у вересні-жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.

У великих містах за рік оренда зросла на 600 злотих – із 2242 злотих до 2869 злотих. Найбільший стрибок цін відбувся у Кракові (31%), на 22% зросла оренда у Вроцлаві, Познані та Варшаві.

Ціни на оренду квартир площею 40-60 квадратних метрів у 2023 році в містах Польщі такі:

Варшава: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році – 4923 злотих;

Гданськ: у 2022 – 2442 злотих, у 2023 році – 3170 злотих;

Краків: у 2022 році – 2338 злотих, у 2023 році – 3182 злотих;

Лодзь: у 2022 році – 1796 злотих, у 2023 році – 2388 злотих;

Люблін: у 2022 році – 1951 злотих, у 2023 році – 2465 злотих;

Познань: у 2022 році – 1932 злотих, у 2023 році – 2492 злотих;

Вроцлав: у 2022 році – 2503 злотих, у 2023 році – 3280 злотих.

Нагадаємо, Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, попри запланований ремонт колій.

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До слова, у Норвегії українці можуть отримувати зарплатню від €3,6 тис. Однак для працевлаштування потрібно знати як мінімум англійську мову, а ще краще – норвезьку, адже конкуренція за робоче місце у країні дуже висока.