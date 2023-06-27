Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка розказала, кому зараз дають безкоштовно житло
Марина Хонда: У нас є загальна міська черга пільговиків. У ній близько 60 тис. людей
У грудні 2022 року Київ закупив 112 квартир для пільговиків. Цього року вже виділено 130 млн грн для закупівлі, в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Хонда каже, у Києві є черга пільговиків, які мають право на пільгове отримання житла. У ній близько 60 тис. людей.
За словами чиновниці, раніше у законі «Про регулювання містобудівної діяльності» була передбачена пайова участь інвестора-забудовника. За рахунок відсотків загальної житлової площі, що вводилася в експлуатацію, вирішувалися житлові питання пільговиків.
«Однак із часом ці нормативи із забудовників були зняті, а потім скасована і пайова участь. Хочу нагадати, що право на пільгове отримання житла визначено на законодавчому рівні, місто лише формує чергу. Це означає, що держава надала право людині, надала механізм, як з часом отримати житло. Але потім механізм забрала і сказала «розбирайтесь там самі», – пояснила Хонда.
Також після 2014 року з’явилася ще дві категорії черговиків – учасники АТО/ООС, які також мають право на першочергове отримання житла, пільгове та учасники АТО/ООС, які до того ж є ВПО. Загалом держава взяла на себе зобов'язання компенсувати придбання житла для учасників АТО/ООС з інвалідністю I-II груп та учасників АТО/ООС і водночас ВПО з інвалідністю I-II груп.
«Була прийнята постанова, що держава їм видає кошти, а вони за ці кошти купують квартири. Люди почали купувати. Де купувати? Там, де дешево. Що було на практиці? Дуже часто будинки не здавалися в експлуатацію», – розповіла заступниця голови КМДА.
Зокрема, у 2014 році близько 172 тис. людей приїхали з Донецька, Луганська та Криму до Києва. Тобто до тих черг, які були, додалася ще й черга з новими ВПО, яким узагалі немає де жити.
Як каже Хонда, Київ ухвалив міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки. Згідно з нею ВПО надаються квартири. Але не у власність, а у користування.
«Місто купує людям квартири у забудовника з ремонтом і надає право проживання ВПО. Люди лише мають сплачувати за комунальні послуги на підставі договору», – зазначила Хонда.
Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.
Нагадаємо, станом на 21 червня 2023 року у Києві проживає 269 618 внутрішньо переміщених осіб, з них 49 621 – це діти. Найбільша кількість переміщених осіб проживає в Оболонському та Дарницькому районах Києва – 42676 та 41732 людей відповідно. У Дарницькому районі кількість дітей більша – 7484 особи, у той час, як в Оболонському – 7450.
До слова, станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей.
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