Право власності на недобудоване житло. Уряд підготував хороші новини для інвесторів

Громадяни зможуть ще до здачі об’єкта в експлуатацію зареєструвати свої речові права на житло шляхом безпосередньої купівлі нерухомості

Перевагою механізму є те, що після реєстрації покупцем забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири

Відтепер українці зможуть реєструвати речові права на об'єкти нерухомості (квартири, гаражні бокси, інші житлові приміщення), що перебувають на етапі будівництва або будуть збудовані. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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«Завдяки цьому рішенню громадяни зможуть ще до здачі об’єкта в експлуатацію зареєструвати свої речові права на житло шляхом безпосередньої купівлі нерухомості у замовника та перереєстрації речових прав», – йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначає, що наразі громадяни вимушені переважно укладати з забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри, згідно з якими покупець нерухомості погоджується придбати майно, а продавець – продати житло саме цій особі. Однак, на основі таких угод не виникає право власності на житло. Вони лиш слугують своєрідною підготовкою до укладання основної угоди з купівлі-продажу нерухомості. Вона укладається уже після здачі об’єкта в експлуатацію.

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«Іншою перевагою механізму є те, що після реєстрації покупцем речових прав на майбутню квартиру забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири. Наявність у замовника речових прав на нерухомість буде чітким доказом, що саме забудовник є власником об’єкту та першим продавцем нерухомості. Це дозволить уникнути проблеми подвійних продажів квартир, коли недобросовісні забудовники, не маючи речових прав, продавали одну і ту ж квартиру декільком особам», – додають у відомстві.

У пресслужбі нагадують, що минулого тижня уряд України за ініціативи Міністерства відновлення ухвалив порядок розширення механізму гарантування речових прав на майбутню нерухомість. Зокрема, забудовники зможуть зареєструвати речові права на майбутню нерухомість, дозвіл на будівництво якої був виданий до 10 жовтня 2022 року. Саме тоді набрав чинності Закон України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Ця вимога вже є обов’язковою для всіх будівельних об’єктів, які отримали дозволи на будівництво після 10 жовтня 2022 року, коли запрацював закон.

До слова, нещодавно стало відомо, коли почнеться розгляд заяв на компенсацію за зруйноване житло.