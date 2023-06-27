Збитки житлового фонду України через війну: цифра шокує

У Києві зруйновано та пошкоджено 454 житлових будинки, сума збитків від цих руйнувань становить $734 млн

Сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становить понад $54 млрд. Про це повідомляє Київська школа економіки KSE Institute.

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Зазначається, що левова частка прямих збитків – $46,6 млрд – це збитки від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними всього постраждало 18,6 тисячі таких будинків: 13,2 тисячі – пошкоджені, 5,4 тисячі – повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків – наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких зараз вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також в результаті бойових дій постраждали 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються в $0,5 млрд.

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Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. За оцінками експертів проекту, у Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування – понад 40%) понад 18 тис. будинків, у Київській – 6,7 тис., у Луганській – понад 2,5 тис.

Загальна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду станом на червень 2023 року становить понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів – 87 млн. м², що становить 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

У Києві зруйновано та пошкоджено 454 житлових будинки, сума збитків від цих руйнувань становить $734 млн.

Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар'їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі. Наприклад, за попередніми оцінками, в Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар'їнка майже не мають неушкоджених будівель.

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Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів.

Нагадаємо, триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено.