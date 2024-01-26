Відключення від електроенергії: де найбільше боржників

Зафіксовані випадки, коли не платити за електропостачання власники кількох квартир

Найбільшими боржниками по оплаті за спожиту електроенергію стали Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Про це повідомляє радник премʼєр-міністра та члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

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Прострочена заборгованість населення Закарпатської та Волинської областей за електроенергію за два останніх роки зросла втричі. А от протермінована заборгованість за електроенергію споживачів Києва та Дніпропетровської області становить понад 1,246 млрд гривень, підрахували в компанії Yasno. Завдяки скасуванню мораторію компанія почне відключення боржників від електропостачання з 29 січня 2024 року. Йдеться про 28 тис. споживачів у Києві, які заборгували 206 млн грн, та 46 тисяч у Дніпропетровській області, які завинили 417,5 млн грн.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко акцентує на тому, що ці борги у людей накопичувалися з 2020 року.

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Інфографіка Yasno

Інфографіка Yasno

За два останніх роки борги людей за ЖКП суттєво зросли. За підрахунками Бойка, заборгованість побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 млрд грн. Це і змусило Кабмін прийняти рішення про скасування мораторію на припинення надання комунальних послуг боржникам, на нарахування пені, штрафів, інфляційних нарахувань, річних відсотків, а також на стягнення заборгованості в судовому порядку. Варто зазначити, що нововведення не стосується людей, які проживають на окупованих територіях і в місцевості, де тривають бойові дії.

«На жаль, переважна більшість споживачів сприйняла його (мораторій, – ред.) як можливість не платити за послуги взагалі, – констатував Володимир Крупко, СЕО Групи Tolk. – Це значним чином вплинуло на ситуацію на енергоринку. Зокрема, прострочена заборгованість населення Закарпатської та Волинської областей за електроенергію за два останніх роки зросла втричі. Наприклад, обсяг заборгованості побутових споживачів, що становить понад 3 місяці (тобто тих, які ми дійсно вважаємо проблемними), лише на Волині збільшився з 4 млн до 12 млн гривень. У Закарпатській області з 1 лютого 2022 року до 1 січня 2024 прострочена заборгованість за електроенергію зросла з 26 млн до 86 млн грн».

Хто не оплачує комунальні послуги вчасно

Здавалося б, боржники – бідні люди, яким бракує коштів, аби повністю розраховуватися за комунальні послуги. Проте керівник НКРЕКП зауважив таку тенденцію: домогосподарства, що отримують субсидію, розраховуються за ЖКП на всі 100%, а от люди, які мають матеріальну можливість платити, навпаки, дуже погіршили платіжну дисципліну. Отже, борги зростають переважно через платоспроможні сім’ї. Це підтверджують також компанії – постачальники послуг.

«Найбільший приріст боргів стався саме в категорії споживачів, платіжка яких становить у середньому від 2700 грн на місяць, – констатує Володимир Крупко. – Це власники великих будинків, приватних басейнів і кортів. А найбільш вразлива частина населення – пенсіонери, наші бабусі та дідусі – як і завжди, навіть в цих умовах, виявилися найдисциплінованішими платниками».

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Примудряються не платити навіть власники кількох квартир, які, можливо, отримують кошти за оренду.

«Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир, і по одній із них – багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона – ні», – каже Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno.

Як зазначає ua-energy, виходить, що переважно заможні люди використали мораторій, аби не платити за ЖКП. А все тому, що держава, по суті, дозволила їм це.

Частина людей може не платити за ЖКП через те, що їх житло зруйноване. Однак це має бути підтверджено та зафіксовано через заяву в поліцію або Дію.

«Якщо ви не живете у квартирі – уточніть свої показання, передавайте їх коректно та щомісяця, тоді боргу не буде, – радить Сергій Коваленко. Для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою».

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Керівник Yasno наголосив на тому, що сьогодні атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, продовжуються, тому компанії змушені постійно проводити ремонти, займатися відновленням. А для цього потрібні кошти, які компанії отримують, зокрема, завдяки вчасним розрахункам людей за послуги.

Отже, компанії відключатимуть споживачів, які заборгували за електроенергію. Але перед цим надішлють їм повідомлення всіма можливими способами із проханням сплатити борг. Якщо боржник не зробить цього, то за 10 днів до відключення він отримає попередження про відключення послуги, а за 5 днів – ще одне. Передусім відключатимуть споживачів, які не платили тривалий час і заборгували великі суми.