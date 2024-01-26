Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Відключення від електроенергії: де найбільше боржників

Христина Петренко
glavcom.ua
Відключення від електроенергії: де найбільше боржників
Заборгованість побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 млрд грн
фото ілюстративне

Зафіксовані випадки, коли не платити за електропостачання власники кількох квартир

Найбільшими боржниками по оплаті за спожиту електроенергію стали Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Про це повідомляє радник премʼєр-міністра та члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Прострочена заборгованість населення Закарпатської та Волинської областей за електроенергію за два останніх роки зросла втричі. А от протермінована заборгованість за електроенергію споживачів Києва та Дніпропетровської області становить понад 1,246 млрд гривень, підрахували в компанії Yasno. Завдяки скасуванню мораторію компанія почне відключення боржників від електропостачання з 29 січня 2024 року. Йдеться про 28 тис. споживачів у Києві, які заборгували 206 млн грн, та 46 тисяч у Дніпропетровській області, які завинили 417,5 млн грн.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко акцентує на тому, що ці борги у людей накопичувалися з 2020 року. 

Відключення від електроенергії: де найбільше боржників фото 1
Інфографіка Yasno
Відключення від електроенергії: де найбільше боржників фото 2
Інфографіка Yasno

За два останніх роки борги людей за ЖКП суттєво зросли. За підрахунками Бойка, заборгованість побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 млрд грн. Це і змусило Кабмін прийняти рішення про скасування мораторію на припинення надання комунальних послуг боржникам, на нарахування пені, штрафів, інфляційних нарахувань, річних відсотків, а також на стягнення заборгованості в судовому порядку. Варто зазначити, що нововведення не стосується людей, які проживають на окупованих територіях і в місцевості, де тривають бойові дії.

«На жаль, переважна більшість споживачів сприйняла його (мораторій, – ред.) як можливість не платити за послуги взагалі, – констатував Володимир Крупко, СЕО Групи Tolk. – Це значним чином вплинуло на ситуацію на енергоринку. Зокрема, прострочена заборгованість населення Закарпатської та Волинської областей за електроенергію за два останніх роки зросла втричі. Наприклад, обсяг заборгованості побутових споживачів, що становить понад 3 місяці (тобто тих, які ми дійсно вважаємо проблемними), лише на Волині збільшився з 4 млн до 12 млн гривень. У Закарпатській області з 1 лютого 2022 року до 1 січня 2024 прострочена заборгованість за електроенергію зросла з 26 млн до 86 млн грн».

Хто не оплачує комунальні послуги вчасно

Здавалося б, боржники – бідні люди, яким бракує коштів, аби повністю розраховуватися за комунальні послуги. Проте керівник НКРЕКП зауважив таку тенденцію: домогосподарства, що отримують субсидію, розраховуються за ЖКП на всі 100%, а от люди, які мають матеріальну можливість платити, навпаки, дуже погіршили платіжну дисципліну. Отже, борги зростають переважно через платоспроможні сім’ї. Це підтверджують також компанії – постачальники послуг. 

«Найбільший приріст боргів стався саме в категорії споживачів, платіжка яких становить у середньому від 2700 грн на місяць, – констатує Володимир Крупко. – Це власники великих будинків, приватних басейнів і кортів. А найбільш вразлива частина населення – пенсіонери, наші бабусі та дідусі – як і завжди, навіть в цих умовах, виявилися найдисциплінованішими платниками».

Примудряються не платити навіть власники кількох квартир, які, можливо, отримують кошти за оренду.

«Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир, і по одній із них – багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона – ні», – каже Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno. 

Як зазначає ua-energy, виходить, що переважно заможні люди використали мораторій, аби не платити за ЖКП. А все тому, що держава, по суті, дозволила їм це. 

Частина людей може не платити за ЖКП через те, що їх житло зруйноване. Однак це має бути підтверджено та зафіксовано через заяву в поліцію або Дію.

«Якщо ви не живете у квартирі – уточніть свої показання, передавайте їх коректно та щомісяця, тоді боргу не буде, – радить Сергій Коваленко. Для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії. Зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою».

Керівник Yasno наголосив на тому, що сьогодні атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, продовжуються, тому компанії змушені постійно проводити ремонти, займатися відновленням. А для цього потрібні кошти, які компанії отримують, зокрема, завдяки вчасним розрахункам людей за послуги.

Отже, компанії відключатимуть споживачів, які заборгували за електроенергію. Але перед цим надішлють їм повідомлення всіма можливими способами із проханням сплатити борг. Якщо боржник не зробить цього, то за 10 днів до відключення він отримає попередження про відключення послуги, а за 5 днів – ще одне. Передусім відключатимуть споживачів, які не платили тривалий час і заборгували великі суми.

Читайте також: Через три дні стартує відключення боржників від світла. Кому приготуватися
Теги: електроенергія боржники відключення НКРЕКП Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Відключення від електроенергії: де найбільше боржників
Відключення від електроенергії: де найбільше боржників
Через три дні стартує відключення боржників від світла. Кому приготуватися
Через три дні стартує відключення боржників від світла. Кому приготуватися
Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців
Верещук розповіла, з чим пов'язані зміни у виплатах для переселенців
Зміни у виплатах ВПО з 1 лютого: умови продовження та хто може втратити
Зміни у виплатах ВПО з 1 лютого: умови продовження та хто може втратити
Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости
Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости
Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення
Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua