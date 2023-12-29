Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців

У період воєнного стану не можна нараховувати та стягувати від населення неустойки

Закріплено заборону на стягування боргів, що виникли після 24 лютого 2022 року, від споживачів на територіях, де тривають бойові дії

Кабінет Міністрів України заборонив стягувати борги та штрафи за комунальні послуги у період воєнного стану зі споживачів, які проживають на окупованих територіях, або де тривають бойові дії, а також, чия власність пошкоджена внаслідок воєнних дій. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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У період воєнного стану не можна нараховувати та стягувати від населення неустойки – штраф, пеню, інфляційні нарахування, відсотки, нараховані на заборгованість, що утворилася за несвоєчасну або неповну оплату за житлово-комунальні послуги.

Також встановлені умови, коли не можна припиняти чи зупиняти надання послуг через неоплату, чи часткову оплату.

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Закріплено заборону на стягування боргів, що виникли після 24 лютого 2022 року, від споживачів на територіях, де тривають бойові дії, або у споживачів, чия власність пошкоджена внаслідок воєнних подій, а також від споживачів, що проживають на окупованих територіях.

Нагадаємо, Кабмін в умовах воєнного стану постановою № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг» встановив деякі заборони.

Відповідно до постанови уряду, під час воєнного стану забороняється:

нараховувати та стягувати штрафи, інфляційні нарахування, річні проценти, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій.

В той самий час воєнний стан не звільняє українців від сплати за комуналку – плата нараховується за весь період користування послугами. Сплатити по всіх рахунках все одно доведеться після війни, причому борг буде складатись тільки з самих нарахувань.

До слова, навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. У Пенсійному фонді повідомили, що для цього знадобиться укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, а потім можна подаватися і на субсидію.