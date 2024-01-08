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Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги
Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год
фото з відкритих джерел

В деяких областях України мораторій на відключення світла діятиме надалі

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати.

При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, на засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год. 

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що потужні снігопади та крижані дощі – зимова негода, що вирує у різних регіонах країни, значно впливає на нашу енергосистему. Відтак найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.

Як повідомляє «Укренерго», на ранок 8 січня через негоду знеструмлено близько 400 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається понад 450 населені пункти.

За даними компанії, через негоду у Дніпропетровській області знеструмлені 202 населені пункти, у Миколаївській – 54, в Одеській – 58, у Черкаській – 1. В Донецькій області без світла понад добу перебувають 4 населені пункти. Загалом без світла — 396 населених пунктів.

Внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 463 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області. 

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт.

Як зазначають у компанії, 7 січня добовий максимум споживання був ввечері, і на 3,7% був вищий, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.

Теги: війна комуналка електроенергія уряд

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