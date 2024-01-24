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Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
У прифронтових регіонах, де практично кожного дня відбуваються обстріли, споживачі сумлінно платять за електроенергію
фото: Depositphotos

Для того, щоб відновлювати енергосистему споживачі мають сплачувати за світло, – Міненерго

Споживачі мають сплачувати рахунки за електроенергію бо енергетичним підприємствам потрібні гроші на відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. 

«Було запроваджено мораторій на відключення для того, щоб підтримати споживачів, це не рівнозначно тому, що можна не платити взагалі за цю послугу. Тому що нашим енергокомпаніям теж потрібно якось виживати, теж потрібно відновлювати енергетику, потрібно ремонтувати постійно», – сказала вона.

Заступниця міністра пояснила, що на початку повномасштабного вторгнення було прийнято рішення щодо заборони на відключення споживачів за борги. Однак, одразу після прийняття цього рішення почала зростати заборгованість за спожиту електроенергію.

«Споживачі чомусь сприйняли заборону на відключення, як можливість взагалі не оплачувати послуги, які їм надаються, на жаль», – підкреслила Гринчук.

Вона зауважила, що у прифронтових регіонах, де практично кожного дня відбуваються обстріли, споживачі сумлінно платять за електроенергію. Водночас Чернівецька область входить в п’ятірку найбільших боржників за електроенергію.

«Чесно кажучи, це виглядає трішечки несправедливо, навіть до жителів прифронтових областей, які сумлінно платять», – наголосила Гринчук та додала, що станом на зараз борги за електроенергію складають майже 10 млрд грн.

Водночас вона зазначила, що у людей можуть бути різні життєві обставини, тому Кабінетом міністрів передбачені різноманітні варіанти для споживачів щодо того, як домовлятися з постачальником за сплачування спожитої електроенергії.

«Ми все-таки хочемо нагадати споживачам, що подача електроенергії й інших комунальних послуг – це послуга, яка повинна оплачуватися. І непотрібно зловживати», – підсумувала чиновниця.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об’єкти енергетичної системи.

Теги: Міненерго гроші Чернівецька область послуги відключення електроенергія

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