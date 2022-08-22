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Зарплати в Польщі та перекази в Україну: головні тенденції

Надія Клочко
glavcom.ua
Зарплати в Польщі та перекази в Україну: головні тенденції
Українці у Польщі працюють переважно на робітничих спеціальностях
фото з відкритих джерел

Середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці становить 28-32 тис. грн на місяць

74,5% українців, які працюють у Польщі, надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% – менше половини. Не надсилають взагалі – усього 10,9%. Однак 14,6% респондентів перевезли сім'ї до себе у Польщу, тому і зникла потреба у грошових переказах. Про це свідчать результати опитування, у якому взяли участь 1550 українців, що легально працюють у Польщі від початку повномасштабної війни. Це дані аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal. 

Згідно зі статистикою Нацбанку, за підсумками трьох кварталів 2021 року серед країн, з яких прямують кошти в Україну, найбільше надійшло з Польщі - це 4,3 млрд доларів. А за перші пів року в Україну перерахували майже $6,5 млрд, що на 6,2% менше, ніж за перші шість місяців 2021 року.

Зарплати в Польщі та перекази в Україну: головні тенденції фото 1

Аналітики центру додають, що середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці становить 28 – 32 тис. грн на місяць (це 3500-4000 злотих).

«Доходи українців впали більше ніж на третину через курс валюти. У той час неможливість чоловіків перетинати кордон заради заробітку підштовхує жінок до рішення їхати працювати в європейські країни та підтримувати грошима свої сім’ї в Україні. Ми прогнозуємо зростання зарплат у Польщі восени й ми переконані, що це неодмінно стане поштовхом для переказів ще більших коштів для підтримки своїх родичів та економіки України загалом» – говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

В агенції також додають, що не варто очікувати обвалу валютних переказів в Україну через неможливість чоловіків їздити на заробітки. Адже цього року у Європі вже працевлаштовано дуже багато жінок, тож вони значною мірою компенсують цю нестачу.

Як відомо, з початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту у Польщі отримали 1 мільйон 234,7 тисячі українських біженців. З них офіційно працевлаштувались тільки 372 тисячі українців – про це свідчать дані Міністерства сім'ї та соціальної політики Республіки Польща та УВКБ ООН.

Нагадаємо, у Польщі показник безробіття у липні становив 4,9%. Це найнижчий показник за весь час з моменту падіння комуністичного режиму та початку ринкових реформ. З початку повномасштабної війни у Польщі працевлаштувались 372 тис. українських біженців, повідомляє Міністерство сім'ї та соціальної політики Республіки Польща.

Теги: Польща робота зарплата

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