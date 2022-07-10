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    Суспільство

    Для українців у Польщі запрацює центр із оформлення паспортів, - Монастирський

    В Польщі українці оформили понад 800&nbsp;закордонних паспортів та ID-паспортів - Для українців у Польщі запрацює центр із оформлення паспортів, - Монастирський
    В Польщі українці оформили понад 800 закордонних паспортів та ID-паспортів
    фото із відкритих джерел

    Сьогодні у Варшаві працює кілька подібних мобільних офісів

    У Польщі у серпні планується відкриття стаціонарного офісу, де українці, які виїхали за межі країни через війну, зможуть оформити документи - як закордонний паспорт, так і український паспорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону єдиних новин.

    Як розповів міністр, сьогодні у Варшаві працює кілька мобільних офісів з оформлення закордонних паспортів, ID-паспорта. Також, як повідомив Монастирський, можна буде оформити одночасно ID-паспорт і закордонний.

    "Наразі працює у Варшаві ця послуга (діють мобільні комплекси, де українці можуть подавати заяви на оформлення паспортів – ред.). У серпні плануємо відкриття стаціонарного офісу. Надзвичайно великий запит в інших країнах. Ми будемо розширюватися, в найближчих планах це Словаччина, Чехія, Молдова, це ті країни, куди найбільше виїхало наших громадян", - сказав Монастирський.

    За його словами, зараз це надзвичайно потрібна послуга серед українців у Польщі, яких там зареєстровано понад 2 млн.

    Загалом за останні 10 днів роботи мобільних офісів в Польщі українці оформили понад 800 документів.

    До середини серпня, за словами Монастирського, планується збільшити кількість таких офісів. Він пояснив, що заявка на оформлення документів приймається в такому офісі, оформлення їх відбувається в Україні, потім вони передаються замовнику.

    Окрім цього, за словами міністра, зараз триває робота над тим, що українці за кордоном могли обміняти і водійські права.

    Нагадаємо, польські компанії висловили готовність долучитися до відбудови України, а також до відновлення експорту. 420 польських компаній зацікавлені у відновленні експорту в Україну та відбудові країни в рамках програми, запущеної МРіТ і Польським агентством інвестицій і торгівлі (PAIH).

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для українців у Польщі запрацює центр із оформлення паспортів, - Монастирський