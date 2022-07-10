Для українців у Польщі запрацює центр із оформлення паспортів, - Монастирський

Сьогодні у Варшаві працює кілька подібних мобільних офісів

У Польщі у серпні планується відкриття стаціонарного офісу, де українці, які виїхали за межі країни через війну, зможуть оформити документи - як закордонний паспорт, так і український паспорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону єдиних новин.

Як розповів міністр, сьогодні у Варшаві працює кілька мобільних офісів з оформлення закордонних паспортів, ID-паспорта. Також, як повідомив Монастирський, можна буде оформити одночасно ID-паспорт і закордонний.

"Наразі працює у Варшаві ця послуга (діють мобільні комплекси, де українці можуть подавати заяви на оформлення паспортів – ред.). У серпні плануємо відкриття стаціонарного офісу. Надзвичайно великий запит в інших країнах. Ми будемо розширюватися, в найближчих планах це Словаччина, Чехія, Молдова, це ті країни, куди найбільше виїхало наших громадян", - сказав Монастирський.

За його словами, зараз це надзвичайно потрібна послуга серед українців у Польщі, яких там зареєстровано понад 2 млн.

Загалом за останні 10 днів роботи мобільних офісів в Польщі українці оформили понад 800 документів.

До середини серпня, за словами Монастирського, планується збільшити кількість таких офісів. Він пояснив, що заявка на оформлення документів приймається в такому офісі, оформлення їх відбувається в Україні, потім вони передаються замовнику.

Окрім цього, за словами міністра, зараз триває робота над тим, що українці за кордоном могли обміняти і водійські права.

Нагадаємо, польські компанії висловили готовність долучитися до відбудови України, а також до відновлення експорту. 420 польських компаній зацікавлені у відновленні експорту в Україну та відбудові країни в рамках програми, запущеної МРіТ і Польським агентством інвестицій і торгівлі (PAIH).



