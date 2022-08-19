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Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі
Податками обкладаються, в тому числі і кошти, отримані з-за кордону
фото ілюстративне

Сплатити податок доведеться з повного доходу, отриманого від початку перебування у Польщі

Біженці з України повинні будуть почати сплачувати податок на дохід фізичних осіб у Польщі після того, як термін їхнього перебування у країні перевищить 183 дні. Про це пише Gаzeta Prawna.

Зазначається, що українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Сплатити податок доведеться з повного доходу, отриманого від початку перебування у Польщі.

Таким чином, вже у вересні українці, які перебувають у Польщі від початку повномасштабної війни, повинні будуть сплатити податок за останні шість місяців. Податками обкладаються, в тому числі і кошти, отримані з-за кордону. Важливо, що українці, які працюють віддалено, отримують зарплатню і сплачують податки в Україні, все одно повинні будуть сплатити ПДФО у Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією.

Нагадаємо, Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України. За даними ООН, станом на липень статус тимчасового захисту у цій країні отримали понад 1,2 млн українців. 1 вересня у школи та дитсадки Польщі підуть приблизно 400 тисяч українських дітей.

Теги: Польща податки війна війна в Україні

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