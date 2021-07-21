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    Бутенко оставил должность главы D.Trading и займется развитием собственного проекта Yakaboo и прочих бизнесов

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    Виталий Бутенко - Бутенко оставил должность главы D.Trading и займется развитием собственного проекта Yakaboo и прочих бизнесов
    Виталий Бутенко

    «Несколько лет я уже инвестирую в проекты, связанные с производством органических удобрений и медициной»

    Виталий Бутенко оставил должность главы компании D.Trading и сконцентрируется на развитии собственных бизнес-проектов, основным из которых является книжный online-магазин Yakaboo. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    «Несколько лет я уже инвестирую в проекты, связанные с производством органических удобрений и медициной. Ряд интересных идей и проектов ждут своего часа, точнее, ждали моего времени. И это то, где я себя вижу. Строить украинский бизнес с украинской командой, украинской душой, для украинского рынка», – сообщил Бутенко.

    Он добавил, что вопреки колоссальной занятости в D.Trading он продолжал развивать собственные проекты, в частности книжный online-магазин Yakaboo

    «Один из первых и самых успешных, моя гордость – Yakaboo. Крупнейший в Украине книжный on-line магазин, а также издание украинской книги Yakaboo Publishing. Я создал его 17 лет назад, когда вернулся из Америки. Сегодня большинство украинский выбирает именно эту платформу для приобретения книг», – добавил Бутенко.

    Напомним, Виталий Бутенко пришел на работу в ДТЭК в 2007 году на должности директора по стратегии и M&A. Позицию генерального директора компании D.Trading Бутенко занимал с 2019 года.

    Теги: бизнес ДТЭК
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    Бутенко оставил должность главы D.Trading и займется развитием собственного проекта Yakaboo и прочих бизнесов