Держава має надати обіцяну підтримку бізнесу щодо виконання НПСВ, – експерт

«Інші країни проходили етап екологічної модернізації промисловості завдяки державній допомозі»

Коли розроблявся НПСВ (Національний план щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок – ред.), в плані були чітко прописані зобов’язання держави і зобов’язання бізнесу. Україна має виконати свою частину та надати підтримку бізнесу, яка була обіцяна для досягнення показників. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила голова громадської ради при Міндовкілля, керівниця ВГО «Жива планета» Світлана Берзіна.

«Коли я присутня на майданчиках, там, де йде обговорення плану НПСВ, я чую, наприклад, від енергогенеруючих компаній, що у них дійсно є проблеми, тому що поставити один фільтр коштує понад 68 млн доларів. Але якщо держава каже, що її частка така, і вона (держава – ред.) дійсно підписалася під це в нацплані, то на сьогодні роль і участь держави не виконані», – заявила експерт.

Крім того, говорячи про виконання НПСВ, вона навела у приклад досвід інших країн, які проходили етап екологічної модернізації промисловості, в т.ч., завдяки державній допомозі. Так, за її словами, роблять європейські країни, зокрема: Німеччина, Великобританія, Чехія та ін.

«Там теж підприємства отримують державну допомогу. Надайте їм (українським підприємствам – РЕД.) ту державну допомогу, яку держава може, і бізнес скаже – так, нам цього достатньо. І тоді вже на рівні відповідальності за використання грошей, які належать, по суті, державному бюджету, будете запитувати у того бізнесу, чому вони не виконали НПСВ», – повідомила Берзіна, зазначивши, що у держави є можливість запровадити такий контроль.

Нагадаємо, як раніше заявляв заступник міністра енергетики Максим Немчинов, на сьогодні НПСВ не відповідає реаліям, потребує перегляду та визначення джерел фінансування і інвестицій. За його словами, наразі Україна не перевищує міжнародні зобов’язання по жодному з викидів, але вже починаючи з 2025 року, якщо нічого не робити, ці показники будуть перевищені.

За даними Міненерго, зараз у Нацплані передбачено модернізацію понад 90 установок, в модернізацію яких сумарно необхідно інвестувати до 4,3 млрд євро. До прикладу, в Європі за 1990-2016 рр. інвестовано в екомодернізацію за рахунок державної допомоги: Німеччина – 19 млрд євро, Польща – 11 млрд євро, Чехія – 7 млрд євро.