Підвищення податків вбиває довіру інвесторів, – ексміністр економіки

На думку Терьохіна ухвалювати законопроєкт № 5600 не можна, бо він завдасть шкоди економіці

Постійними змінами податкового законодавства уряд вбиває довіру іноземних інвесторів. Законопроект 5600 не можна приймати, він завдасть шкоди бізнесу та економіці країни. Про це заявив ексміністр економіки Сергій Терьохін.

«Будь-яка податкова система має бути стабільною. По одній причині. Якщо ви вкладаєте гроші кудись у зростання, інвестицію робите, то вам, по крайній мірі, треба хоча б пів року знати правила гри», – сказав Терьохін.

За його словами, запровадження податкових змін з 1 липня, як це пропонує уряд, є неприйнятним. Так само, як і прагнення уряду залатати бюджетні дірки за рахунок підвищення податків для бізнесу.

«Резерву в нашого уряду немає. Єдиний спосіб покрити ці дірки – позичати або піднімати податки. Але тут знову з позичанням проблема, оскільки вже не всі інвестори в державні папери вірять, що їм заплатять. І не всі вірять у стабільність податкового законодавства», – пояснив Терьохін.

На його думку ухвалювати законопроект 5600 не можна, бо він завдасть шкоди економіці.

«За пару років отримаємо так званий аутпут, як кажуть, вихлоп. Так не можна. Кожний нардеп має відчувати теоретично відповідальність за прийняття свого рішення», – сказав Терьохін.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що податкові ініціативи уряду спрямовані на збільшення податкового тиску на промисловість і призведуть до її знищення.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.