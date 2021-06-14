Кияни зможуть стежити за якістю повітря за допомогою віджета
Додаток Повітря NOW доступний для смартфонів iPhone
Мешканці Києва і Львова зможуть спостерігати за якістю повітря в реальному часі за допомогою спеціального iOS-віджета для смартфона. Віджет Повітря NOW від команди ЛУН Місто Air повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.
Користуватися віджетом просто:
- повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений,
- прийнятне – жовтий,
- нездорове для чутливих осіб – помаранчевий,
- нездорове для всіх – червоний.
Віджет є у двох розмірах – малий та середній.
Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники, актуальні для вашого місця, і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.
iPhone-віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.
Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.
Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.
Також перевіряти якість повітря у Києві можна:
- на онлайн-карті Києва від ЛУН Місто Air
- за допомогою інформеру для Google Chrome
- за допомогою телеграм-боту Повітря NOW
- у базовому погодному додатку для телефонів Xiaomi
- на відеобордах у семи районах Києва
Перевіряти якість повітря у Львові можна:
- на онлайн-карті Львова від ЛУН Місто Air
- за допомогою боту у Telegram City Helper Bot
- за допомогою боту у Messenger City Helper Bot
- у базовому погодному додатку для телефонів Xiaomi
Раніше повідомлялося, що мешканці Києва отримали можливість стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів, на яких транслюються дані в реальному часі.