Кияни зможуть стежити за якістю повітря за допомогою віджета

Якщо повітря чисте, то віджет на екрані телефона зелений

Додаток Повітря NOW доступний для смартфонів iPhone

Мешканці Києва і Львова зможуть спостерігати за якістю повітря в реальному часі за допомогою спеціального iOS-віджета для смартфона. Віджет Повітря NOW від команди ЛУН Місто Air повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.

Користуватися віджетом просто:

повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений,

прийнятне – жовтий,

нездорове для чутливих осіб – помаранчевий,

нездорове для всіх – червоний.

Віджет є у двох розмірах – малий та середній.

Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники, актуальні для вашого місця, і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

iPhone-віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.

Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.

Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.

Також перевіряти якість повітря у Києві можна:



на відеобордах у семи районах Києва

Перевіряти якість повітря у Львові можна:

Раніше повідомлялося, що мешканці Києва отримали можливість стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів, на яких транслюються дані в реальному часі.