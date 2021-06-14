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    Кияни зможуть стежити за якістю повітря за допомогою віджета

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    Якщо&nbsp;повітря чисте, то віджет на екрані телефона зелений - Кияни зможуть стежити за якістю повітря за допомогою віджета
    Якщо повітря чисте, то віджет на екрані телефона зелений
    Фото: ЛУН Місто Air

    Додаток Повітря NOW доступний для смартфонів iPhone

    Мешканці Києва і Львова зможуть спостерігати за якістю повітря в реальному часі за допомогою спеціального iOS-віджета для смартфона. Віджет Повітря NOW від команди ЛУН Місто Air повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.

    Користуватися віджетом просто:

    • повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений,
    • прийнятне – жовтий,
    • нездорове для чутливих осіб – помаранчевий,
    • нездорове для всіх – червоний.

    Віджет є у двох розмірах – малий та середній.

    Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники, актуальні для вашого місця, і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

    iPhone-віджет інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.

    Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.

    Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київській агломерації та близько 20 у Львові. Всі станції калібровані в лабораторії.

    Також перевіряти якість повітря у Києві можна:

    • на відеобордах у семи районах Києва

    Перевіряти якість повітря у Львові можна:

    Раніше повідомлялося, що мешканці Києва отримали можливість стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів, на яких транслюються дані в реальному часі.

    Теги: екологія Київ технології кияни повітря
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    Кияни зможуть стежити за якістю повітря за допомогою віджета