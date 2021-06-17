ДТЕК на Саміті лідерів Глобального договору ООН: декарбонізація – не модна тенденція, а необхідність

У 2020 році ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН

ДТЕК взяв участь в найбільшій бізнес-події Глобального договору ООН – Саміт лідерів, який 15-16 червня в онлайн форматі об'єднав понад 25 000 представників громадянського суспільства, урядів і бізнесу. Цього року Саміт присвячений стратегічним колективним діям у питаннях виходу з кліматичної кризи, глобальної пандемії, соціальної й економічної нерівності та корупційної діяльності.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук взяв участь в сесії «Використання інновацій для прискорення досягнення Цілей сталого розвитку в Східній Європі».

«Ми повністю поділяємо цілі Європейського зеленого курсу і розуміємо, що декарбонізація - це не модна тенденція, а реальна необхідність. Саме тому в нашій корпоративній стратегії ми поставили амбітну мету - до 2040 року стати вуглецево-нейтральною компанією. Ця мета не може бути досягнута без інновацій і нових технологій. У пошуку проривних технологій ми виходимо за звичні рамки окремої компанії та створюємо екосистеми, які підтримують впровадження змін, шукають інноваційні продукти та рішення. ДТЕК співпрацює зі стартапами як в Україні, так і за її межами, тому що партнерство дозволяє бізнесу розширити межі та стати інноваційним. У 2020 році ми розглянули понад 900 пропозицій, з яких відібрали 16 для пілотних проєктів, – зазначив Дмитро Сахарук. – Особливу роль в досягненні поставленої мети відіграє згуртованість команди та високий професіоналізм. Тому ми інвестуємо в навчання співробітників, а наш корпоративний університет Academy DTEK створює програми із залученням кращого світового досвіду».

У 2020 році ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Вона враховує основні елементи зеленого курсу та відбиває місію бізнесу – працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства.

Як повідомляв «Главком», ДТЕК запустив першу в Україні систему накопичення енергії.