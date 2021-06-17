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    Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії

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    Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії - Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії
    Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії
    Фото з відкритих джерел

    За законодавством США, санкції повинні бути введені протягом трьох місяців після рішення держсекретаря країни

    Член палати представників США Майкл Мак-Кол і сенатор Джеймс Ріш звернулися до американського президента Джо Байдена із закликом ввести нові санкції проти Росії. Відповідну заяву опубліковано на сайті республіканців в комітеті палати представників з іноземних справ.

    Йдеться про другу частину рестрикцій з хімічної зброї відповідно до положень американського «Закону про боротьбу з хімічною зброєю».

    За законодавством США, санкції повинні бути введені протягом трьох місяців після рішення держсекретаря країни. Як відзначають конгресмени, цей термін закінчився 2 червня поточного року.

    Маколей і Ріш висловили думку, що затримка з введенням санкцій пов'язана з бажанням Байдена «уникнути конфронтації» на тлі саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

    «Відстрочка введення цих санкцій прямо протирічить заявленій адміністрацією мети використовувати саміт з президентом Путіним для захисту наших демократичних цінностей», - підкреслюють члени конгресу.

    Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

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    Теги: Росія США санкції саміт Путін
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    Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії