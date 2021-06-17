Конгресмени США закликали Байдена до нових санкцій проти Росії

За законодавством США, санкції повинні бути введені протягом трьох місяців після рішення держсекретаря країни

Член палати представників США Майкл Мак-Кол і сенатор Джеймс Ріш звернулися до американського президента Джо Байдена із закликом ввести нові санкції проти Росії. Відповідну заяву опубліковано на сайті республіканців в комітеті палати представників з іноземних справ.

Йдеться про другу частину рестрикцій з хімічної зброї відповідно до положень американського «Закону про боротьбу з хімічною зброєю».

За законодавством США, санкції повинні бути введені протягом трьох місяців після рішення держсекретаря країни. Як відзначають конгресмени, цей термін закінчився 2 червня поточного року.

Маколей і Ріш висловили думку, що затримка з введенням санкцій пов'язана з бажанням Байдена «уникнути конфронтації» на тлі саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Відстрочка введення цих санкцій прямо протирічить заявленій адміністрацією мети використовувати саміт з президентом Путіним для захисту наших демократичних цінностей», - підкреслюють члени конгресу.

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.