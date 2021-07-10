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    Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку струму, – нардеп «Слуги Народу»

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    Андрій Герус - Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку струму, – нардеп «Слуги Народу»
    Андрій Герус

    «Коли питання торкнулося болючої для Геруса теми посередників-спекулянтів, він виступив проти ініціатив міністра енергетики»

    Комітет Верховної Ради з питань енергетики заблокував ініціативу Міністерства енергетики щодо обмеження маніпуляцій посередників-спекулянтів на ринку електричної енергії.

    Про це повідомила народний депутат «Слуга народу» Людмила Буймістр.

    «Минулого міністр енергетики Герман Галущенко повідомив журналістам, що з огляду на бездіяльність НКРЕКП, уже найближчим часом будуть запропоновані зміни до закону, які обмежать спекуляції посередників на ринку електричної енергії. І от вчора комітет з питань енергетики мав розглядали такі зміни. І ці зміни, за словами колег-депутатів, демонстративно і з особливим цинізмом заблокував пан Герус», – повідомила нардеп.

    Вона наголосила, що коли питання торкнулося болючої для Андрія Геруса теми посередників-спекулянтів, він відкрито виступив проти ініціатив міністра енергетики.

    «Ця поправка передбачала тимчасову, лише до 1 листопада цього року, можливість обмежити пропозицію на ринку на добу вперед від недобросовісних компаній-посередників. Це дозволило б знизити обсяг спекулятивних, нічим не підкріплених заявок, які зараз перевищують 50% від усіх торгових операцій», – пояснила Буймістер.

    Вона додала, що ця поправка, як і анонсував міністр Галущенко, дозволила б стабілізувати цінову ситуацію, зупинити різкі скачки цін і дати генеруючим компанія можливість підготуватися до опалювального сезону.

    «Однак, повторюся, пан Герус не допустив цю правку, зіславшись на абсолютно надумані і сміхотворні причини. На жаль, свої особисті інтереси й інтереси спекулянтів-посередників на ринку електроенергії, Герус поставив вище інтересів країни і всієї енергетичної галузі», – підсумувала Буймістер.

    Теги: НКРЕКП міністр депутат Міненерго електроенергія Андрей Герус Герман Галущенко
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    Герус заблокував ініціативу Міненерго припинити маніпуляції на ринку струму, – нардеп «Слуги Народу»