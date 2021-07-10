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    Переговорів у Мінську більше не буде – Резніков

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    Олексій Резніков шукає нове місце переговорів на відстані двогодинного польоту - Переговорів у Мінську більше не буде – Резніков
    Олексій Резніков шукає нове місце переговорів на відстані двогодинного польоту
    Фото: «Україна 24»

    Україна шукає нове місце для зустрічей «від Відня до Стокгольма»

    Нове місце проведення переговорів з вирішення конфлікту на Донбасі повинно мати зручне розташування та не викликати заперечень з боку Росії. Про це на телеканалі «Україна 24» розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    «Сьогодні події в Білорусі, в Мінську… Всі розуміють, що ніхто туди не поїде, ніяких перемовин там, тому що у нас немає довіри… Ми не визнаємо Лукашенка офіційно. Мало того, ми в принципі сьогодні не маємо довіри – Лукашенко перекриває кордони, Кремль, по суті, завершує аншлюс з Білоруссю, і команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз буде виконувати. Тому все одно пошук нового майданчика – навіть чисто географічно… Що це буде – я не знаю», – сказав Резніков.

    За його словами, нове місце переговорів може бути «від Відня до Стокгольма, Гельсинки, Женеви».

    «Вільнюс – тут треба розуміти, що росіяни мають погодитись на це місце, для них Вільнюс буде викликати певні застереження, як і Варшава. Казахстан – дуже далеко, ми це обговорювали. Це логістично незручно, дуже довгий переліт для всіх, для модераторів ОБСЄ, хоча так, казахський уряд готовий прийняти. Тому треба шукати ближче – 2-2,5 години перельоту», – пояснив віцепрем'єр.

    Раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що перенесення переговорів із Білорусі в іншу країну дозволило б змінити формат ТКГ, розширивши його.

    Згодом Кравчук назвав країни, до яких можна перенести переговори з Мінська.

    Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

    Крім того, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив готовність долучити Будапешт до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Читайте також: Куди переїде «Мінськ»? Де Україні шукати майданчик для переговорів з Росією

    Теги: ОБСЄ міністр Будапешт Казахстан посол Леонід Кравчук Україна Олексій Резніков уряд Дмитро Кулеба аншлюс Іштван Ійдярто
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    Переговорів у Мінську більше не буде – Резніков