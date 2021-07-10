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    Події в Україні

    Отримала опіки 70% тіла. У Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга

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    Із даху цистерни потерпілу зняли рятувальники - Отримала опіки 70% тіла. У Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга
    Із даху цистерни потерпілу зняли рятувальники
    Фото: скріншот із відео Ігора Зінкевича

    Дівчина вилізла на цистерну потяга, щоб сфотографуватися, а її вдарило струмом

    У Львові на станції Підзамче 26-річну дівчину вдарило струмом на цистерні товарного поїзда. Про це повідомив у Telegtam департамент із питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

    «9 липня о 20.35 на станції Підзамче на залізничній цистерні було виявлено тіло мешканки Львова 1995 року народження, яка отримала ураження струмом від контактної мережі», – ідеться в повідомленні.

    Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла.

    Як розповів у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, інцидент стався неподалік від вулиці Ковельської.

    «Зі слів свідків, із бажанням зробити селфі дівчина вилізла на цистерну потяга та її вдарило струмом», – написав він.

    Раніше у Коростені в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала сталась надзвичайна подія. Поруч із піротехнікою трапився вибух, є постраждалі.

    Нагадаємо, на підприємстві Мелітополя стався вибух, двоє чоловіків у лікарні.

    Як повідомлялося, 9 липня, на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму.

    Теги: вибух метро депутат селфі Facebook населення час Ігор Зінкевич
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    Отримала опіки 70% тіла. У Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга