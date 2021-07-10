Отримала опіки 70% тіла. У Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга

Дівчина вилізла на цистерну потяга, щоб сфотографуватися, а її вдарило струмом

У Львові на станції Підзамче 26-річну дівчину вдарило струмом на цистерні товарного поїзда. Про це повідомив у Telegtam департамент із питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

«9 липня о 20.35 на станції Підзамче на залізничній цистерні було виявлено тіло мешканки Львова 1995 року народження, яка отримала ураження струмом від контактної мережі», – ідеться в повідомленні.

Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла.

Як розповів у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, інцидент стався неподалік від вулиці Ковельської.

«Зі слів свідків, із бажанням зробити селфі дівчина вилізла на цистерну потяга та її вдарило струмом», – написав він.

Раніше у Коростені в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала сталась надзвичайна подія. Поруч із піротехнікою трапився вибух, є постраждалі.

Нагадаємо, на підприємстві Мелітополя стався вибух, двоє чоловіків у лікарні.

Як повідомлялося, 9 липня, на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух. Рвонув газовий балон у кіоску, де продавали шаурму.