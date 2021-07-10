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    Зупинка ТЕС призведе до перебоїв з поставками вугілля, – лідер профспілки гірників

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    Лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець - Зупинка ТЕС призведе до перебоїв з поставками вугілля, – лідер профспілки гірників
    Лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець

    6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт»

    Зупинка ТЕС може призвести до перебоїв з відвантаженням і оплатою вугілля з державних шахт.

    Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

    «Ситуація із зупинкою ТЕС може призвести до перебоїв з відвантаженням і оплатою вугілля. Станом на сьогодні вже зупинена Слов’янська ТЕС. Всі три станції державного «Центренерго» працюють мінімальним складом обладнання», – заявив нардеп.

    Він наголосив, що «Центренерго» уже попередило про можливі проблеми з оплатою вугілля.

    «Центренерго», відоме хронічними боргами за відвантажене з держшахт вугілля, знову попередило про можливі проблеми з виконанням зобов’язань перед держшахтами», – додав нардеп.

    За його словам, кризу спровокувала безвідповідальна політика НКРЕКП.

    «Очевидно, що без того знекровлена галузь стоїть на порозі чергової кризи. Цю кризу своїми руками продовжує створювати НКРЕКП в угоду спекулянтам і посередникам, що паразитують на державних енергокомпаніях», – додав нардеп.

    Він наголосив, що як наслідок підготовка до осінньо-зимового періоду фактично призупинена: у генеруючих компаній немає коштів на створення запасів вугілля і проведення ремонтів

    «Чомусь немає сумнівів, що все це робиться «незалежним регулятором» для того, що восени був привід знову запустити в Україну електроенергію з Росії і Білорусі», – підсумував Волинець.

    Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Системний оператор присвоїв станції статус «дефолт».

    В «Донбасенерго» заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати в збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу наперед. Компанія закликала Регулятор НКРКП виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

    На початку липня ціна на РДН упала до історичного мінімуму 40 коп./кВт година, що кратно нижче собівартості виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС.

    Міністерство енергетики звернулося до регулятора з проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед.

    Теги: ТЕС НКРЕКП вугілля АЕС Центренерго
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    Зупинка ТЕС призведе до перебоїв з поставками вугілля, – лідер профспілки гірників