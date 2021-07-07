Глава НКРЕКП в телефонному режимі дав незаконні вказівки держкомпаніям підняти ціну на електроенергію, – нардеп

«Мета керівництва НКРЕКП продемонструвати Офісу президента «ефективність» своєї робот», – Кучеренко

Керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк особисто дав незаконну вказівку державним генеруючим компаніям подавати максимальні цінові заявки с 16:00 до 24:00, щоб ціна електроенергії на РДН піднялася вище 1 грн/кВт година.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«За інформацією, якою я володію, голова НКРЕКП особисто телефонує керівникам енергокомпаній та вимагає від них не ринкової поведінки, шантажуючи можливим величезним впливом на їх життєдіяльність», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook

За його словами, державні компанії отримали пряму вказівку від Тарасюка піднімати ціни строго з 16:00 до 24:00, щоб індекс РДН на 8 липня був не нижче 1 грн/кВт година», – повідомив нардеп.

Він пояснив, що мета керівництва НКРЕКП продемонструвати Офісу президента «ефективність» своєї роботи.

«Все це для того, щоб Тарасюк-Герус сьогодні могли показати своїх босам в Офісі президента, які вони ефективні антикризові менеджери і як їх рішення бездоганно працюють. І що ні в якому разі не потрібно чіпати трейдерів. От такий він «незалежний європейський регулятор» – вручну обдзвонює держкомпанії і вказує, хто і як має продавати електроенергію», -наголосив нардеп.

За словами Кучеренка, рішення Тарасюка особисто переконувати держкомпанії діяти за вказівкою НКРЕКП є грубим порушенням закону і має бути негайно розслідувано компетентними органами.

«Нав’язування ліцензіатам цінову політику в такий спосіб – це грубе і неприкрите порушення закону про НКРЕКП, що має стати предметом для розслідування», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, в липні загострилася криза в енергетиці, яка призвела до різкого падіння цін нижче собівартості виробництва.

За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали цінові маніпуляції трейдерів.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.