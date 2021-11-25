ЄБРР та інвестори можуть почати розслідування щодо України через штучний обвал «зелених» єврооблігацій – експерт

«В абсолютних цифрах інвестори в облігації (міжнародні інвестбанки, ЄБРР) за 8 днів втратили $27,23 млн. Втратили «на рівному місці» та з вини влади України», – Кушнірук

Сандал з погашенням «зеленим» інвесторам заборгованості – очевидна шкода іміджу України», – Кушнірук

Скандал з блокуванням виплат за «зеленими» єврооблігаціями вже завдав прямих збитків західним банкам і інвестиційний фондам на суму $27,23 млн, що може стати підставою для кримінального розслідування в Великобританії.

Про це написав економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук у блозі виданню Ліга net.

«З моменту, коли інформація про вибіркову виплату Кабміном боргів ВДЕ була оприлюднена і скандал вийшов на міжнародний рівень (15 листопада), єврооблігації «Укренерго» (через які залучили гроші для погашення боргів) подешевшали з 100,3% від номіналу – до 98,5% від номіналу (17 листопада). Ця ситуація вже дозволяє казати про підстави можливого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, причетних до маніпуляцій. Якщо не зараз, то у недалекому майбутньому», – зазначив він.

Економіст зауважив, що станом на 23 листопада облігації впали до 97% номіналу, тобто на 3,3%.

«В абсолютних цифрах інвестори в облігації ВДЕ (міжнародні інвестбанки, ЄБРР) за 8 днів втратили $27,23 млн (825*0,033). Втратили «на рівному місці» та з вини влади України», – додав Кушнірук.

За словами економіста, скандал з погашенням «зеленим» інвесторам заборгованості – очевидна шкода іміджу та інвестиційній привабливості країни.

«Навряд чи міжнародні банки та інвесткомпанії знову захочуть вкладати кошти в українські цінні папери та взагалі інвестувати в українську економіку», – додав він.

Від так серед можливих наслідків експерт-аналітик називає і ризик перегляду програми співпраці ЄБРР з Україною, який вклав у «зелені євробонди» $75 млн. Загалом скандал з «виплатами зеленим» вже призвів до обвал котирувань держоблігацій України та зростання на 27% ймовірності дефолту України.

«Така ціна політичної дріб'язковості, дискримінації та зневаги до верховенства права», – резюмував Кушнірук.