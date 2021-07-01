Компанії Yasno очолили рейтинг кращих енергопостальників DiXi Group

Oцінювалися онлайн-сервіси, комерційні пропозиції, інформування клієнтів, прозорість і ділова активність

Три компанії бренда Yasno знов очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID «Прозорість енергетичного сектору».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Yasno.

Серед 50-ти постачальників лідерами стали Київські, Дніпровські та Донецькі енергетичні послуги, які працюють під брендом Yasno.

Національний рейтинг очолив постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень Київські енергетичні послуги. Другу та третю позиції посіли відповідно Дніпровські та Донецькі енергетичні послуги.

Oцінювалися онлайн-сервіси, комерційні пропозиції, інформування клієнтів, прозорість і ділова активність.

Рейтинг покликаний допомогти споживачам (в першу чергу, юридичним клієнтам) раціоналізувати вибір постачальника, скоротити витрати часу і коштів, а також ризики при прийнятті рішення та в процесі отримання послуг.

За минулі півроку компанії бренда Yasno суттєво наростили показники, зокрема, по онлайн-сервісам і комерційним пропозиціям, що дозволило зберегти безкомпромісне лідерство й очолити рейтинг уже другий раз поспіль.

В Yasno зазначили, що компанії бренду постійно розвивають та створюють нові цифрові сервіси для клієнтів.

Компанії бренду не лише забезпечують домогосподарства та бізнес електроенергією й газом, а і пропонують широку лінійку «зелених» продуктів та рішень для комфорту, енергоефективності та електромобільності, зазначили в Yasno.

Зокрема, приватні клієнти можуть замовити в Yasno енергоефективні набори, домашні сонячні електростанції, зарядні станції для електромобілів, системи зберігання енергії, кліматичну техніку, а підприємства та установи – скористатися послугами енергосервісу, енергоаудиту та енергоменеджменту.

«Ми системно працюємо над підвищенням якості обслуговування 3,5 млн клієнтів. В нашій бізнес-стратегії визначили низку конкретних ініціатив, на реалізацію яких спрямовані зусилля усієї команди. Пишаємося незалежним визнанням лідерських позицій Yasno серед українських електропостачальників», – цитує прес-служба слова Абдулли Кьоксала (Abdullah Koksal), генерального директора операційної компанії D.Solutions, що розвиває бренд Yasno.