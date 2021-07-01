Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив план роботи на два роки

«Таймер запущений, ми пішли працювати, підведемо підсумки через два роки в цей же день», – заявив керівник «Укрпошти»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський офіційно почав свій дворічний «спринт» на посаді керівника підприємства. Про це він написав у своєму фейсбуці.

«Чому спринт? Тому, що вони пролетять дуже швидко і в кінці (якщо вийде повністю відпрацювати контракт) я буду на посаді рівно сім років, що буде абсолютним рекордом в історії компанії», – написав Смілянський.

Він наголосив, що хоче, аби ці сім років заклали фундамент для «крутого майбутнього «Укрпошти», тому публічно оголосив про сім ключових цілей/завдань, які він та його команда повинні виконати за наступні два роки:

Розробити та затвердити стратегію розвитку «Укрпошти» на 2022-2026 роки з метою досягти доходу в більш ніж мільярд доларів США (було $180 мільйонів, коли прийшов Смілянський – ред.), побудувавши компанію, в якій працюють на повну ставку і гідну зарплату задоволені співробітники, куди приходять задоволені клієнти, які отримують сучасні послуги в відремонтованих (всі 100%) комфортних відділеннях по всій країні.

Забезпечити вперше в історії України доступність цифрових, поштових та банківських послуг на 100% території країни, запустивши більше 2000 пересувних відділень і повну цифровізацію «Укрпошти». «Папірці, до побачення. Хочу створити «екосистему комфорту» для клієнтів», – пояснив Смілянський.

Запустити поштовий банк, який протягом п’яти років увійде у топ-5 банків України за кількістю клієнтів і заощадить державі більше 10 мільярдів гривень за чотири роки.

Побудувати перші за 40+ років автоматизовані (роботизовані) сортувальні центри і депо для обробки пошти.

Лібералізувати в односторонньому порядку і осучаснити поштове законодавство, правівши його до стандартів ЄС, прийнявши новий поштовий закон.

Залучити крутого міжнародного інвестора до капіталу «Укрпошти» на 25%+

Підготувати команду, яка продовжить реформи після цих двох років, вивівши компанію на ще більш крутий рівень. «А я за ними буду дивитися і радіти», – додав Смілянський.

«Таймер запущений, ми пішли працювати, підведемо підсумки через два роки в цей же день», – додав керівник «Укрпошти».

Як відомо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Наглядова рада прийняла рішення про продовження контракту.

Зазначимо, в червні Кабмін дозволив наглядовій раді «Укрпошти» призначати гендиректора компанії без конкурсу. Рішення тепер приймає наглядова рада.

До слова, «Укрпошта» продала будівлю церкви.

Також повідомлялося, що «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях. А у червні стало відомо, що виплату пенсій на картки скасовано. Листоноші далі будуть розносити гроші.

Варто зазначити, що у 2020 році «Укрпошта» отримала 0,2 млрд грн прибутку.