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    Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукцію

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    Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України живих свиней, вівців та великої рогатої худоби&nbsp; - Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукцію

    Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України живих свиней, вівців та великої рогатої худоби 

    Фото з відкритих джерел

    Нардепи 1 липня переглянули ставки ПДВ на певні види сільгосппродукції

    Український парламент 1 липня схвалив закон №5425-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції». Документ в цілому підтримали 309 народних депутатів.

    «Законопроєкт розроблено з метою усунення ризиків підвищення цін на харчові продукти та сприяння стабільності цінової ситуації на відповідних товарних ринках, а також створення рівних і справедливих умов оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі», - йдеться у пояснювальній записці.

    Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України такої с/г продукції:

    • жива велика рогата худоба;
    • живі свині;
    • живі вівці;
    • молоко незбиране;
    • жито;
    • овес;
    • подрiбнене або неподрiбнене насіння льону;
    • подрiбнене або неподрiбнене насіння та плоди інших олійних культур;
    • цукрові буряки.

    Також закон залишає ставку ПДВ 14% по операціях з постачання:

    • пшениці та суміші пшениці й жита (меслин);
    • ячменю;
    • кукурудзи;
    • подрiбнених або неподрiбнених соєвих бобів;
    • подрiбненого або неподрiбненого насіння свиріпи або ріпаку;
    • подрiбненого або неподрiбненого насіння соняшнику.

    Додамо, що під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада також ухвалила закон щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.


    У пояснювальній записці вказано, що державна підтримка страхування с/г продукції сприятиме збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції. Крім того, це має забезпечити фінансову стабільність виробників при нестабільних погодних умовах.

    Як відомо, із 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає. У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.

    Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.

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    Теги: Верховна Рада торгівля бізнес ринок продукти зерно аграрії ПДВ свині Україна
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    Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукцію