Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукцію

Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукціюдокумент
Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України живих свиней, вівців та великої рогатої худоби
Нардепи 1 липня переглянули ставки ПДВ на певні види сільгосппродукції
Український парламент 1 липня схвалив закон №5425-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції». Документ в цілому підтримали 309 народних депутатів.
«Законопроєкт розроблено з метою усунення ризиків підвищення цін на харчові продукти та сприяння стабільності цінової ситуації на відповідних товарних ринках, а також створення рівних і справедливих умов оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі», - йдеться у пояснювальній записці.
Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України такої с/г продукції:
- жива велика рогата худоба;
- живі свині;
- живі вівці;
- молоко незбиране;
- жито;
- овес;
- подрiбнене або неподрiбнене насіння льону;
- подрiбнене або неподрiбнене насіння та плоди інших олійних культур;
- цукрові буряки.
Також закон залишає ставку ПДВ 14% по операціях з постачання:
- пшениці та суміші пшениці й жита (меслин);
- ячменю;
- кукурудзи;
- подрiбнених або неподрiбнених соєвих бобів;
- подрiбненого або неподрiбненого насіння свиріпи або ріпаку;
- подрiбненого або неподрiбненого насіння соняшнику.
Додамо, що під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада також ухвалила закон щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
У пояснювальній записці вказано, що державна підтримка страхування с/г продукції сприятиме збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції. Крім того, це має забезпечити фінансову стабільність виробників при нестабільних погодних умовах.
Як відомо, із 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає. У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.
Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.