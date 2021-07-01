Свині й жито. Рада повернула аграріям ставку ПДВ 20% на деяку продукцію

Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України живих свиней, вівців та великої рогатої худоби

Нардепи 1 липня переглянули ставки ПДВ на певні види сільгосппродукції

Український парламент 1 липня схвалив закон №5425-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції». Документ в цілому підтримали 309 народних депутатів.

«Законопроєкт розроблено з метою усунення ризиків підвищення цін на харчові продукти та сприяння стабільності цінової ситуації на відповідних товарних ринках, а також створення рівних і справедливих умов оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі», - йдеться у пояснювальній записці.

Документ повертає ставку ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з ввезення та вивезення з України такої с/г продукції:

жива велика рогата худоба;

живі свині;

живі вівці;

молоко незбиране;

жито;

овес;

подрiбнене або неподрiбнене насіння льону;

подрiбнене або неподрiбнене насіння та плоди інших олійних культур;

цукрові буряки.

Також закон залишає ставку ПДВ 14% по операціях з постачання:

пшениці та суміші пшениці й жита (меслин);

ячменю;

кукурудзи;

подрiбнених або неподрiбнених соєвих бобів;

подрiбненого або неподрiбненого насіння свиріпи або ріпаку;

подрiбненого або неподрiбненого насіння соняшнику.

Додамо, що під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада також ухвалила закон щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.





У пояснювальній записці вказано, що державна підтримка страхування с/г продукції сприятиме збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції. Крім того, це має забезпечити фінансову стабільність виробників при нестабільних погодних умовах.

Як відомо, із 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає. У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.

Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.

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