Держава підтримає малозабезпечених безробітних. У Мінсоцполітики розповіли деталі

Допомога розміром до 15 мінімальних зарплат є безвідсотковою та поворотною

З 2022 року члени малозабезпечених сімей, які зареєстровані як безробітні, отримають унікальну можливість розпочати нове життя. Про це повідомили на сторінці Міністерства соціальної політики України у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що держава пропонує їм отримати фінансову допомогу на започаткування власної справи, а також, за необхідності, безкоштовне навчання.

«Допомога розміром до 15 мінімальних зарплат є безвідсотковою та поворотною – її необхідно буде повернути через три роки підприємницької діяльності. Але сума, що повертається, буде зменшена на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску», – наголосили ініціатори проєкту.

Детальний опис механізму надання допомоги міститься за посиланням.

Відомо, що з 2016 по 2019 рік на тих самих умовах у трьох областях України, а саме в Харківській, Полтавській та Львівській, проходив пілотний проєкт, який отримав назву «Рука допомоги».

«Він був реалізований Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України. Тоді близько 240 довготривалих безробітних наважились докорінно змінити власне життя і заснувати свій бізнес. Станом на сьогодні, менше 10% з них припинили підприємницьку діяльність. Це вражаюча цифра, адже за статистикою близько половини підприємств малого бізнесу припиняють діяльність після першого року роботи», – йдеться у повідомленні.

Середня сума допомоги становила тоді 60 – 70 тис грн. Вона не видавалась людям на руки, а йшла на оплату рахунків на придбання необхідного для ведення бізнесу обладнання та матеріалів.

Відомо, що спочатку малозабезпечені безробітні дуже обережно реагували на ініціативу держави. Але після успішного старту бізнесу перших учасників проекту заявки на участь у ньому посипались з усіх регіонів України.

Завдяки цьому проєкту вчорашні безробітні стали виробниками модного одягу та взуття, власниками ветеринарних клінік, магазинів, кафе та піцерій, монтажниками висотних конструкцій, аграріями, постачальниками делікатесів для ресторанів, виробниками унікальних сирів… Деякі з них вже відкрили другий або третій бізнес, щоб укладатися в ліміти по оподаткуванню. Учасники проєкту створили десятки нових робочих місць.

Проєкт «Рука допомоги», який розробляла нинішній міністр соціальної політики України Марина Лазебна, отримав світове визнання. Міжнародна рада інститутів управлінського консалтингу визнала його одним з кращих у світі, а команда виконавців отримала найвищу світову нагороду у галузі управлінського консалтингу.

У повідомленні йдеться про те, що тепер успішний досвід пілотного проекту «Рука допомоги» буде розповсюджено на всю територію України. Головними його провайдерами мають стати центри зайнятості, підрозділи соціального забезпечення і, звісно, керівники ОТГ, які зацікавлені у розвитку своїх громад.

Додамо, що з 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, від якого залежить низка виплат. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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