НКРЕКП варто сфокусуватися на проблемах галузі, а не перекладати провину на приватну компанію, – ДТЕК

«ДТЕК не згоден із заявами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка»

Державним службовцям НКРЕКП варто сфокусуватися на вирішенні проблеми підготовки галузі до осінньо-зимового періоду, а не на перекладанні вини щодо проблем всього ринку на приватну компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії ДТЕК.

«ДТЕК не згоден із заявами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в інтерв'ю виданню «Економічна правда» та вважає, що високопоставленій особі державного органу варто було б сфокусуватися на вирішенні проблеми підготовки галузі до осінньо-зимового періоду, а не на перекладанні вини за проблеми всього ринку на приватну компанію, частка якої в кілька разів нижче частки державної генерації на ринку електроенергії», – повідомили в компанії.

У компанії підкреслили, що вона завжди виступала проти ручного непрофесійного адміністративного втручання в роботу енергоринку.

Разом з тим ДТЕК вдячний за те, що через 2 роки після запуску нової моделі ринку Регулятор почув про проблеми генеруючих компаній і посприяв прийняттю низки змін, які дозволяють частково стабілізувати ситуацію на ринку.

«Для забезпечення енергетичної незалежності України, розвитку внутрішнього ринку і успішної інтеграції в європейський ринок ДТЕК закликає всі органи державної влади в межах їх повноважень забезпечити прийняття рішень, які дозволять вийти галузі з кризи», – додали в ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні ще один оператор ТЕС компанія «Донбасенерго» отримала «дефолтний» статус через неможливість оплачувати послуги системного оператора. Компанія повністю припинила виробництво електроенергії.

Раніше Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити можливості для маніпуляцій трейдерів на РДН, однак офіційно відмовилася від рекомендацій міністерства.