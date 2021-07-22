Справжнім замовником розслідування справи «Роттердам+» завжди був Коломойський – ексглава НКРЕКП

«Вони були замовниками всієї цієї справи...»

Підприємства олігарха Ігоря Коломойського з самого першого дня були замовниками кампанії щодо дискредитації формули «Роттердам+».

Про це заявив колишній голова НКРЕКП і колишній підозрюваний у справі «Роттердам+» Дмитро Вовк.

«Вони були замовниками всієї цієї справи: спочатку займалися дискредитацією, потім займалися спробами оскарження в суді – і всі ці спроби були невдалі. Потім уже перейшли до використання правоохоронних органів», – заявив Вовк в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, справа із самого початку була політизована. На його думку, ціль Коломойського – зберегти тему «Роттердам+» в медійному полі, щоб і далі тероризувати в тому числі колишнього президента Петра Порошенка.

Для цього Ігор Коломойський вступив в змову з детективами НАБУ, діючи з ними повністю синхронно. «Ця справа дає можливість виявити дуже широке коло прихованих агентів впливу Коломойського», – додав Вовк.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.