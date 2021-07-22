Максим Рабінович: «Нафтогаз України» готує сезонний тарифний план на газ для українців

Максим Рабінович: Жодних перебоїв з газопостачанням у клієнтів не буде

7,96 гривень за кубометр газу заплатять споживачі «Нафтогазу» після завершення річного акційного тарифу за ціною 4,73 грн за куб

1 серпня виповниться рік з моменту запуску роздрібного ринку газу для населення, тобто починаючи з серпня 2020 року уряд припинив встановлювати єдину ціну для споживачів. Натомість почався процес ринкового ціноутворення, а відтак, ціна газу почала зростати. Щоб убезпечити споживачів від різких коливань взимку, у серпні 2020 постачальники газу запропонували акційні ціни на опалювальний сезон 2020-2021 рр, тобто на півроку (з передоплатою), тоді як «Нафтогаз України» запропонував акційну ціну на рік і без передполати.

Отже, газовий монополіст «Нафтогаз України», який володіє потужним ресурсом комірного, видобутого в Україні, в серпні 2020 року зробив найвигіднішу пропозицію: клієнтам запропоновано зафіксувати ціну відразу на 12 місяців на рівні 4,73 грн/кубічний метр (з ПДВ) без передоплати. Плюс за доставку газу клієнти платять своєму оператору (облгазу). Найнижчу ціну компанія запропонувала з прицілом на те, щоб якомога більше споживачів газу змінили постачальника і перейшли до неї.

В серпні завершуються річні контракти з «Нафтогазом» з акційною ціною на газ 4,73 грн за кубометр. І тепер споживачі хочуть знати, за якою ціною їм доведеться купувати газ після завершення акційних договорів.

За роз’ясненнями «Главком» звернувся до Максима Рабіновича, директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», створеного спеціально для роботи з побутовими споживачами.

У серпні припинять дію договори «Нафтогазу» з побутовими споживачами, які рік тому були підписані з «Нафтогазом» на придбання газу за акційною річною ціною 4,73 грн з ПДВ (без вартості доставки). Що мають робити споживачі після завершення договору, щоб не залишитися без газу, чи, можливо, всі будуть автоматично переведені на нову річну ціну 7,96 грн?

Минулого року, у серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонувала своїм клієнтам підключитися на умовах тарифного плану «Річний». Наша компанія однією з перших і чи не єдиною серед постачальників запропонувала «Річний» тарифний план одразу після відкриття ринку газу (для населення – «Главком»). Тому наші клієнти у минулому році мали можливість зафіксувати ціни на газ на рівні 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за кубометр в залежності від дати підключення та відповідно до умов договорів. Принцип тарифного плану полягав у тому, що перед підключенням формувався розрахунковий обсяг споживання газу на рік. Потім цей обсяг множився на вартість тарифу і ділився на 12 місяців. Таким чином клієнт платить однакову суму за газ впродовж року.

Після завершення дії «Річного» тарифного плану клієнти автоматично будуть переведені на умови запровадженого з травня «Фіксованого» річного тарифного плану. Ціна на газ для таких клієнтів до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 грн за кубічний метр.

Жодних перебоїв з газопостачанням у клієнтів не буде. Писати додаткові заяви не потрібно, адже з 1 травня 2021 року відповідно до Постанови НКРЕКП усі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на нові річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року.

26 квітня всі газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення. Ціна газу для українців з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 гривень за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки). Більшість постачальників газу (облгаз збути), встановили ціну на газ для населення на рівні 7,99 гривень за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). На 3 копійки менше запропонувала Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – 7,96 грн.

Чи планує «Нафтогаз» робити акційні пропозиції цього року і на яких умовах, а чи з огляду прив’язки ціни до імпортного паритету на подібні акції годі й сподіватися?

На сьогодні команда ГК «Нафтогаз України» працює над тим, щоб у серпні презентувати сезонний тарифний план (деталі не розголошують, план на фінальній стадії розробки – «Главком»).

Також звертаємо увагу, що наші клієнти, які сплачують за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа, отримують знижку 1%, яку можуть використати під час наступного платежу. Це економія у 8 копійок на кожному кубометрі газу.

Скільки всього споживачів стали за рік клієнтами «Нафтогазу»?

Станом на 20 липня 2021 року ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже 1 мільйон 50 тисяч клієнтів. Тобто з відкриття ринку газу компанія приєднала 800 тисяч нових побутових клієнтів.

Яка частина з них скористалася акційною ціною на газ?

У період з серпня і до кінця грудня 2020 року, тобто за 5 місяців, пропозицією «підключити «Річний» тарифний» план скористалися 40 тисяч клієнтів.

Чи надходять скарги від споживачів, що після переходу від облгаз-збутів до «Нафтогазу» вони зазнають утисків від попередніх постачальників?

Так, такі скарги надходять. Наша компанія надає юридичні консультації таким клієнтам та допомагає оформити відповідні скарги на адресу регулятора – НКРЕКП. Серед найпоширеніших причин для скарг:

Переведення клієнта назад до попереднього постачальника з порушеннями – без відома самого клієнта.

Відмова попереднього постачальника повернути переплату за газ.

Примусові відключення і залякування клієнтів зв'язкою «газзбут — облгаз». Показовою в цьому контексті є історія газового конфлікту в Лубнах, що на Полтавщині. Зв'язка з двох постачальників газу і одного облгазу, зареєстрованих за однією і тією ж адресою в цьому невеликому містечку, дозволила практично тероризувати споживача. Клієнт Сергій Назаренко тричі подавав заяву-приєднання до газопостачання від ГК «Нафтогаз України». Але всупереч його бажанню постачальник «Лубнигаз-Трейдинг» двічі повертав клієнта до себе, а в результаті — оператор АТ «Лубнигаз» під різними приводами відключив квартиру сім'ї Назаренків від газопостачання.

Необґрунтовані борги. У 2018 році більшість побутових споживачів газу почали отримувати від своїх газзбутів рахунки з донарахуваннями за попередній місяць і попередженням про донарахування за три попередні роки! Це так звані «температурні коефіцієнти». Оператори газорозподільчих мереж пояснювали це тим, що температура довкілля безпосередньо впливає на обсяг газу, який проходить через побутовий лічильник, і взимку лічильники фіксують менший обсяг газу, ніж переданий мережами. На підставі цього збути збільшували кількість кубів у рахунку, а відповідно — суму платіжки. АМКУ уже визнав такі донарахування порушенням. Проте після відкриття ринку газу нарахування клієнтам необґрунтованих об’ємів і боргів стало одним з найбільш ефективних методів утримування клієнтів збутових компаній, оскільки досить часто такі борги з’являються у клієнтів, які мають намір змінити постачальника.

Який відсоток ринку побутових споживачів належить «Нафтогазу», яка частина з них є клієнтами постачальника «останньої надії»?

На сьогодні ГК «Нафтогаз України» обслуговує вже 13,5% ринку побутових споживачів газу - це 1,65 млн клієнтів, з яких 600 тисяч – це клієнти постачальника «останньої надії».

В деяких облгаз-збутах стверджують, що споживачі, які перейшли до «Нафтогазу», тепер просяться назад нібито через незадовільне сервісне обслуговування. Скільки таких і яким чином «Нафтогазом» організована оплата спожитого газу та інші послуги?

Клієнти, які приєднуються до ГК «Нафтогаз України», задоволені послугами нашої компанії. Про це, зокрема, свідчить опитування наших клієнтів. Щомісяця ми вимірюємо показник CSI (рівень задоволеності клієнтів) та NPS (рівень лояльності клієнтів). Наприклад, рівень лояльності наших клієнтів за майже 11 місяців роботи відкритого ринку газу зріс на 74 процентних пункти і становить у червні 79 п.п. Рівень задоволеності клієнтів за майже 11 місяців покращився на 13% і дорівнює 80%.

Є зовсім незначна кількість клієнтів, які змінюють ГК «Нафтогаз України» на користь інших постачальників на ринку. Нині ми фіксуємо відтік клієнтів на рівні 0,1% від загальної кількості комерційних клієнтів.

Водночас звертаємо увагу, що серед них є частина клієнтів, яких постачальники переводять до себе з порушеннями – без відома самого клієнта. Це говорить про недосконалість роботи ринку та про нагальну потребу урегулювання подібних питань. У таких випадках ми допомагаємо клієнту повторно подати заявку на приєднання до нашої компанії, а також написати відповідну скаргу до державного регулятора (НКРЕКП).

Рік тому «Нафтогаз України» був націлений відібрати у обласних збутових компаній щонайменше 20% домогосподарств. А які плани тепер?

Згідно з корпоративною стратегією Групи «Нафтогаз», Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» до 2025 року планує збільшити свою частку на роздрібному ринку газу до 35%.

Чи може в Україні ринкова ціна газу бути меншою від «імпортного паритету»?

Дане запитання – поза межами моєї компетенції.

Наталка Прудка, «Главком»