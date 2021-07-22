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    У «Нафтогазі» повідомили ціну газу за новим річним тарифом

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    У &laquo;Нафтогазі&raquo; запевнили у тому, що жодних перебоїв з газопостачанням не буде - У «Нафтогазі» повідомили ціну газу за новим річним тарифом
    У «Нафтогазі» запевнили у тому, що жодних перебоїв з газопостачанням не буде
    Фото: vikka.ua

    У «Нафтогазі» нагадали про знижки для клієнтів, які сплачують за газ до 15 числа

    Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.

    «Після завершення дії «Річного» тарифного плану клієнти автоматично будуть переведені на умови запровадженого з травня «Фіксованого» річного тарифного плану. Ціна на газ для таких клієнтів до 30 квітня 2022 року становитиме 7,96 грн за кубічний метр», – повідомив Рабінович.

    Він запевнив споживачів у тому, що жодних перебоїв з газопостачанням у них не буде. «Писати додаткові заяви не потрібно, адже з 1 травня 2021 року відповідно до Постанови НКРЕКП усі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на нові річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року», – підкреслив Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

    Крім того, у серпні команда ГК «Нафтогаз України» оприлюднить сезонний тарифний план, який зараз перебуває на фінальній стадії розробки.

    «Також звертаємо увагу, що наші клієнти, які сплачують за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа, отримують знижку 1%, яку можуть використати під час наступного платежу. Це економія у 8 копійок на кожному кубометрі газу», – підсумував Максим Рабінович.

    Як раніше писав «Главком», відповідно до перерахунків тарифів, в Україні газ злетів у ціні на 175%, а струм майже на 40%.

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    Теги: НКРЕКП газ тарифи Нафтогаз України
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    У «Нафтогазі» повідомили ціну газу за новим річним тарифом