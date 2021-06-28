НКРЕКП зберегло трейдерам можливості для махінацій – нардеп «Слуги Народу»

«Регулятор НКРЕКП тимчасово призупинив частину махінацій на балансуючому ринку»

НКРЕКП зберегла можливості для трейдерів займатися махінаціями на ринку електричної енергії.

Про це повідомила нардеп («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

«В п’ятницю регулятор НКРЕКП тимчасово призупинив частину махінацій на балансуючому ринку. Таке рішення Міністерство енергетики вимагало від регулятора прийняти ще 24 травня - рівно місяць тому!» – повідомила нардеп.

Вона наголосила, що НКРЕКП навмисно тягнула час, аби упродовж всього червня група трейдерів продовжували свої махінації з цінами і паразитували на державній компанії «Енергоатом».

«Точну суму збитків від такої злочинної позиції НКРЕКП, я сподіваюся, встановлять правоохоронні органи. Переконана, що рахунок на сотні мільйонів гривень», – додала надреп.

Рішення НКРЕКП припинити цінові махінації Буймістер назвала запізнілим і неповним.

«Загалом, сьогоднішнє запізніле рішення НКРЕКП виглядає як знущання над державними компаніями і здоровим глуздом. Мовляв, «ми згодні, що є махінації на ринку електроенергії і торгівля повітрям, але давайте ще місяць наші трейдери позаробляють, а потім ми їх зупинимо на декілька місяців», – наголосила нардеп.

Нагадаємо, 25 червня НКРЕКП до 1 жовтня ввела мінімальне цінове обмеження на внутрішньодобовому ринку на рівні 100,5% від ціни РДН.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.