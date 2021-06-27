Яким буде тариф на електроенергію з 1 липня: що вирішив Уряд

Тариф на електроенергію змінили з 1 січня, встановивши його на рівні 1,68 гривні за кВт/год

Вартість електрики не зростатиме ще місяць

Затверджений раніше тариф на електроенергію на рівні 1,68 гривні за кВт/год діятиме ще місяць. Про це повідомляє Урядовий портал, зазначаючи, що Міністерство енергетики відтермінувало зміну вартості електрики до 1 серпня.

Як відомо, змін тарифів на електроенергію раніше очікували вже з 1 липня. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що розглядається варіант, за яким хочуть виокремити населення, яке споживає до 100 кВт. Відтак тариф для різних категорій споживання буде диференційований. На сьогодні, тих, хто споживає до 100 кіловат на місяць, близько 41 відсоток споживачів країни.

Також, як повідомляє «Главком», посилаючись на власні джерела, в уряді обговорюють проєкт, який передбачає розподіл споживачів на 4 категорії: тих, хто споживає до 100 кВт/год, далі – від 100 кВт/год до 300 кВт/год, потім – від 300 кВт/год до 500 кВт/год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт/год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 гривні за кВт/год.

Нагадаємо, тариф на електроенергію змінили з 1 січня, встановивши його на рівні 1,68 гривні за кВт/год. Тоді уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші спожиті 100 кВт/год., і встановив єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів.

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