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    Підвищення тарифу на струм для населення невідворотне

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    Уряд планує запровадити диференційований тариф на електроенергію - Підвищення тарифу на струм для населення невідворотне
    Уряд планує запровадити диференційований тариф на електроенергію
    Фото з відкритих джерел

    Тариф на електроенергію для населення в Україні в 4 рази нижчий, ніж в середньому в країнах Європи

    Приведення цін на електричну енергію для населення до ринкового рівня невідворотне. Про це заявив віце-президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

    «Хороших» рішень вже не залишилось. «Погані» вже закінчились. Є єдиний варіант – винайти правильне», – прокоментував експерт рішення уряду продовжити чинну систему ПСО до серпня.

    Саква закликав регулятор перед невідворотним підвищенням цін припинити всі можливі махінації і перекоси на ринку. «Якщо і на цей раз підвищити ціни для побутових споживачів без зміни правил ринку та синхронізації всіх секторів ринку електроенергії на ринкових засадах – частина додаткових коштів від населення теж може «втекти» з ринку електроенергії з високою вірогідністю. Від «Енергоатома», як потенційного отримувача першої черги, також», – наголосив експерт.

    За його словам, мова йде в першу чергу про «демпінг» і штучні прайс-кепи.

    Нагадаємо, тариф на електроенергію для населення в Україні в 4 рази нижчий, ніж в середньому в країнах Європи. Населення отримує електроенергію за ціною в 2-3 нижче її собівартості.

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    Теги: тарифи ціни електроенергія Україна уряд
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    Підвищення тарифу на струм для населення невідворотне