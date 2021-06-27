На полуницю не до Польщі: як працюють на ягідних плантаціях Волині

Кожну ягоду збирачі очищують від стебла – таким чином урожай відразу заморожують

На Волині у розпалі сезон полуниць. Їх вирощують і одноосібники, і фермери, які влітку наймають місцевих жителів для збору врожаю на плантаціях. Про це ідеться у матеріалі «Суспільного».

Останніми роками все більше людей обирають сезонний підробіток вдома, а не закордоном, – розповів керівник сільськогосподарського підприємства Віталій Ішмурат.

На полуничній плантації у селі Трилісці Луцького району щодня працює 100-150 збирачів. Більшість – живуть у цьому ж селі, або приїздять із сусідніх, – каже мама трьох дітей Юлія Харчук. У полі жінка працює з восьмої ранку.

У день жінка в середньому заробляє 600 - 800 гривень. Каже: оплата залежить від ваги зібраних ягід, або годин проведених у полі.

«В мене троє діток, і такої змоги, як виїхати за кордон, я не маю. А тут достойна заробітна плата. В кожен момент я можу сходити додому до діток», – розповідає жінка.

Із сусіднього села Немир приїхала на підробіток пані Олена. Говорить, що торік їздила на сезон до Польщі. Цього року вирішила залишитись працювати вдома: «Один раз на полуницю їздила за кордон, більше не їздила. На саджанці їздила, яблука. Нічим не відрізняється робота тут і там».

Сезон збору полуниці на цьому полі триватиме декілька тижнів, далі дозріватимуть пізні сорти. Працювати на місцеві плантації волиняни часто йдуть родинами.

Кожну ягоду збирачі очищують від стебла – таким чином урожай відразу заморожують. Власник плантації Віталій Ішмурат каже: вирощують лише органічну полуницю, яку везтимуть в країни Європи.

«Вирощуємо сорти Ханей, Зенга Зенгана, Полка, тобто, ті сорти, які добре йдуть на заморозку, тому що я в основному не працюю на супермаркети, на ринок фреш», – каже керівник ягідного підприємства.

Полуниці і суниці власник вирощує останні кілька років. В день з усіх плантацій збирають до восьми тонн суниць та полуниць. Скільки ягід планує зібрати – Віталій не прогнозує. Каже: робочий сезон в них триває від березня до листопада. Робітників переважно наймає серед місцевих жителів.

Цього року гуртові та роздрібні ціни на полуницю вдвічі нижчі, ніж були 2020-го, розповів «Суспільному» начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.

Торік ціна полуниць на найбільшому ринку сільгосппродукції у Львові була орієнтовно 50 грн за кілограм. Нині – вдвічі менше. «Посівні площі під полуницю збільшились. Кліматичні умови сприяли, щоб одночасно і середні сорти, і пізніші, і раніші, дозрівали. Поступила на ринок більша кількість врожаю, ніж зазвичай. Це спричинило дещо просідання цін», – пояснює фахівець з рослинництва.

Нині загальні площі, на яких волинські фермери-одноосібники та великі аграрні господарства вирощують полуницю, сягає півтисячі гектарів. У відділі рослинництва АПК області додали: 80% волинських полуниць вирощують в господарствах населення.

Раніше стало відомо, що ціни на полуницю в останні тижні впали вдвічі, хоча ще кілька тижнів тому обсяги товару на ринку були меншими, а ціни – вищими, ніж 2020 року. Зараз полуницю можна купити по 50 гривень за кілограм замість 120-140 грн/кг.

Тим часом, експертка розповіла, як вибрати якісну полуницю та не купитися на фальсифікат.