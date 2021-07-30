Офіс президента змушує Шмигаля погіршувати умови ведення бізнесу для «зелених» інвесторів, – експерт

Тинний стверджує, що глава уряду Шмигаль нічого не вирішує

Офіс Президента України примушує премєр міністра України Дениса Шмигаля постійно погіршувати умови ведення бізнесу для іноземних та внутрішніх інвесторів у відновлювану енергетику.

Про це заявив співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний.

«В переговорах з галуззю зеленої енергетики я взагалі не вважаю прем’єра суб’єктним», – сказав Тинний.

За його словами, премєр-міністр в переговорах з інвесторами дає гарантії уряду щодо виконання зобовязань, які надавала держава, однак потім йде на зустрічі в Офіс Президента, де йому вказують про потребу вчергове змінювати умови ведення бізнесу для інвесторів.

«Потім приходить (до інвесторів – ред.) і каже – «я не можу виконувати такі умови». Давайте ще раз домовлятись. І так постійно. Він (Денис Шмигаль – ред.) нічого не вирішує», – зазначив Тинний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що можливе використання акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).