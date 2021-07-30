Віхи «Вагнергейта» і провалених операцій ГУР Міноборони: результати за рік розслідувань

Офіс президента позбавив українське суспільство об'єктивних даних про те, що відбувається

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1. Событие:

16 июня 2020 президент Зеленский назначает начальником комитета по разведке при президенте Руслана Демченко - первого замминистра иностранных дел при Януковиче, соавтора Харьковских соглашений, закрепивших пребывание российских войск в Крыму, и сторонника срыва Ассоциации с ЕС, что привело к Революции Достоинства. Демченко назначен в нарушение закона о люстрации.

Результаты за год:

Демченко сохраняет контроль за действиями украинских спецслужб против России.

2. Событие:

1 июля 2020 ДБР проводит изъятие приборов клистрон с зенитно-ракетных комплексов ВСУ, командование Воздушных сил заявляет в фейсбуке протест против подрыва боеспособности армии. Изъяты клистроны, поставленные по каналам разведки ГУР МО Украины, раскрыта секретная операция.

Результаты за год:

9 февраля 2021 заместитель генерального прокурора Максим Якубовский заявил о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием события преступления.

28 июля 2021 Ростовский суд РФ сообщил об осуждении двух человек за нелегальные поставки клистронов в Украину.

3. Событие: 8 июля 2020 сотрудниками СБУ в Киеве задержана диверсионная группа ГУР МО «Шведа», которого российские спецслужбы обвинили в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко. При задержании по «Шведу» за рулем автомобиля была открыта стрельба на поражение, он чудом остался жив. Группа полностью раскрыта, предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, все задержаны.

Результаты за год:

Вся группа «Шведа» освобождена, никаких ограничений их свободы нет, никаких следственных действий не проводится.

4. Событие: 24 июля 2020 на совещании в офисе президента была заслушана информации о задержании 25 июля 28 террористов- «вагнеровцев». Операция была беспрецедентной по масштабу - ГУР МО впервые осуществлял захват такого количества террористов совместно со спецслужбами НАТО: США и Турцией. Президент Зеленский и глава офиса Ермак не дают приказ отменить операцию, но приказывают перенести ее на 30 июля. Однако 29 июля 2020-го, кто-то сообщил об операции в руководство Беларуси, и террористы были задержаны в Минске.

5 августа президент Зеленский увольняет начальника ГУР МО Василия Бурбу.

14 августа по требованию Путина Лукашенко выдает всех «вагнеровцев» в Россию.

18 августа выходит моя статья о Варгнергейте.

21 августа президент Зеленский называет информацию о спецоперации «бредом».

18 сентября глава офиса президента Ермак назвал информацию о спецоперации «выдумкой от начал и до конца».

29 сентября по делу о разглашении информации о секретной операции я прихожу на допрос в ДБР, даю показания об источниках.

7 декабря за заседание комитета ВР пришел бывший командир подразделения ГУР, которое проводило операцию, полковник А., который по своей инициативе рассказал депутатам о происшедших событиях. Никаких решений депутаты комитета не приняли.

Результаты за год расследования:

уголовное производство по разглашению гостайны остановлено - никаких следственных действий нет, ДБР не признает, есть ли событие преступления в моих действиях, сказал ли я правду или солгал.

уголовное производство по факту провала спецоперации не открыто, Зеленский и Ермак до сих пор не допрошены.

10 сентября Украина разрешила Национальной разведслужбе Турции задержать и без суда вывезти из Украины террориста Ису Озера - это была расплата за поддержку Турции в спецоперации по «вагнеровцам».

Временная следственная комиссия Верховной Рады создана спустя год - 6 июля 2021, но вопреки обещаниям не заслушала до сих пор ни одного участника спецоперации, которые хотят рассказать депутатам о событиях. Комиссия не дала обещанной пресс-конференции.

24 июня 2021 президент Зеленский признал факт проведения спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Тем самым опроверг и свои первоначальные заявления и заявления Ермака.

5. Событие:

30 июля 2020 ФСБ задержало под Москвой 7 граждан РФ, которые пытались похитить сотрудника «МГБ ДНР», гражданина РФ Романа Волянюка. Российские СМИ задержанных объявили украинскими агентами, которые якобы действовали по заданию сотрудника ГУР МО «Шведа», группа которого раскрыта СБУ.

Результаты за год расследования: задержанные приговорены к различным срокам заключения.

6. 3 декабря на границе Украины и России в Сумской области российские спецслужбы застрелили гражданина Украины Евгения Голубева. Российские СМИ назвали его участником операции по захвату ГУР МО в Астраханской области и вывозу в Украину одного из «вагнеровцев» - Дениса Харитонова, причастного к атакам на украинские самолеты и «Боинг» МН-17.

Одновременно с гибелью Голубева ФСБ задержало группу граждан РФ, которые также якобы были причастны к похищению Харитонова, и вывезли его к границе в багажнике машины.

Результаты за год расследования:

Тело Голубева российские спецслужбы до сих пор не вернули и не позволяют захоронить.

Задержанные граждане РФ приговорены к тюремному заключению.

7. 8-9 февраля 2021 государственное телевидение Беларуси в фильме «Тротил протеста» обвинило гражданина Украины Семена Семенченко в организации терроризма и засылке диверсионной группы в Беларусь.

24 февраля КГБ Беларуси направил официальный запрос в СБУ с требованием допросить Семенченко.

24 марта СБУ предъявило Семенченко подозрение в создании незаконного вооруженного формирования. Также предъявлены подозрения его группе.

Семенченко заявил на суде, что действовал по заданиям ГУР МО.

На интервью к Цензор.НЕТ приезжал связной Семенченко – офицер ГУР МО, который подтвердил его контакты с ГУР МО.

Семенченко остается под стражей на период следствия, участники его группы на свободе.

8. Одновременно с Семенченко подозрение предъявлено Евгению Шевченко - первому опубликовавшему информацию о Вагнергейте. Шевченко тайно занимался поставками приборов клистрон из России для потребностей украинской армии. Этот канал поставок клистронов остановлен. Против Шевченко не проводится никаких следственных действий, он остается на свободе, ограничено его передвижение.

Выводы:

Никакой официальной информации о причинах провалов всех операций ГУР МО против России в результате действий самого украинского государства нет.

Нет расследований о возможной связи серии провалов с предательством в высшем руководстве Украины.

Отсутствует элементарный парламентский контроль и депутаты комитета по обороне, безопасности и разведке уклоняются от обсуждения ключевых вопросов обороны, безопасности разведки.

Офис президента лишил украинское общество объективных данных о происходящем. Потоки лжи и манипуляций пытаются скрыть главное: закрыть уголовные дела боятся, расследовать предательства боятся, не боятся только лгать и умалчивать.

Никакой Беллингкэт и никакие европейские журналисты не снимают с нас ответственности требовать от нашего государства выводов расследования. Не надо секретов - скажите хотя бы депутатам что же произошло? Как связана эта череда провалов с назначением российского агента Демченко на должность куратора украинской разведки? Кто в офисе президента вместо того, чтобы дать приказ, «слил» в Беларусь данные о спецоперации ГУР МО и спецслужб НАТО?

Точка в «Вагнергейте» далеко еще не поставлена.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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