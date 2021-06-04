«Оператор ринку» вслід за «Енергоатомом» і Міненерго розраховує на усунення НКРЕКП махінацій на ринку

В травні ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення

Державне підприємство «Оператор ринку» розраховує, що національний регулятор НКРЕКП усуне цінові махінації на ринку електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні ДП.

В.о. директора ДП «Оператора ринку» Роман Сутченко висловив сподівання, що рішення Регулятора унеможливить маніпулятивні дії деяких електропостачальників та трейдерів, щоб на ринку «на добу наперед» продавався лише наявний обсяг електричної енергії», – йдеться в заяві держпідприємства.

Раніше ДП «Ринок ринку» зафіксував збільшення обсягів заявок на продаж електроенергії на РДН у торговій зоні «ОЕС «України» з низьким рівнем заявлених цін, що свідчило про наявність махінацій на ринку.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.