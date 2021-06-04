Байден вніс до «чорного списку» 59 китайських компаній

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу тодішнього президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

В січні 2020 року влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Тодішній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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