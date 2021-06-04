Байден вніс до «чорного списку» 59 китайських компаній
Указ Байдена забороняє інвестиції в 59 китайських компаній
Документ набирає чинності 2 серпня.
«Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор», – йдеться в повідомленні.
Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу тодішнього президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії. В січні 2020 року влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану. Тодішній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies. Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».
Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу тодішнього президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.
В січні 2020 року влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.
Тодішній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.
Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».