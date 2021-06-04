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    Байден вніс до «чорного списку» 59 китайських компаній

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    Байден вніс в чорний список 59 китайських компаній, включаючи Huawei - Байден вніс до «чорного списку» 59 китайських компаній
    Байден вніс в чорний список 59 китайських компаній, включаючи Huawei
    Фото з відкритих джерел

    Указ Байдена забороняє інвестиції в 59 китайських компаній

    Президент США Джо Байден підписав указ про внесення 59 китайських компаній до «чорного списку». Серед них – одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei, підозрювана у шпигунстві на КНР. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

    Документ набирає чинності 2 серпня.

    «Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор», – йдеться в повідомленні.

    Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.

    Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу тодішнього президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

    В січні 2020 року влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Тодішній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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    Теги: США інвестиції указ Huawei
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    Байден вніс до «чорного списку» 59 китайських компаній