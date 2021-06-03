АТ «Запоріжгаз» повністю завершило процедуру анбандлінгу

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Запоріжгаз» отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства

АТ «Запоріжгаз» вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ «Запоріжгаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73 / ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

АТ «Запоріжгаз» завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Запоріжгаз Збут», тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, як з позиції українського, так і європейського законодавства.

Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Запоріжгаз» провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.

Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73 / ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Запоріжгазу», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73 / ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Запоріжгаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.